"Вагнеровцы" добывают золото в Африке, чтобы удержать курс рубля под санкциями, – NYT

Кремль распустил свое "щупальце" повсюду, где только мог, чтобы клептократическая власть держалась на плаву. Одним из таких регионов стал Судан, где Россия получила немало "приятных подарков".

Российские власти используют наемников там, где не хотят задействовать официальные ресурсы. Обычно такими операциями занимается Евгений Пригожин. Он более известен как "повар Путина", находящийся под санкциями. В США даже обещают вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за помощь в его задержании.

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Именно Пригожин является основателем частной военной компании Вагнера. Сначала она была создана для использования военных наемников, в том числе в войне против Украины, которая началась в 2014 году. Но впоследствии ПИК "Вагнера" значительно расширила свою сферу деятельности. Хотя о военной составляющей не забывала.

В 2017 году "Вагнер" распространился в Африку, где его наемники стали важным, иногда ключевым фактором в ряде пострадавших от конфликта стран: Ливии, Мозамбика, Центральноафриканской Республики и в последнее время Мали. При этом во всех этих военных конфликтах наемников Вагнера обвиняли в зверствах против гражданских лиц.

"Золотой" Судан

В Судане "вагнеровцы" появились в 2017 году, когда помогали президенту страны Омару Хасану аль-Баширу удержать власть в руках. Это произошло после того, как президент Судана посетил российского диктатора Владимира Путина в Сочи.

Судан стал для России "ключом в Африку". В восточном Судане "Вагнер" поддерживает усилия Кремля по строительству военно-морской базы на Красном море для размещения ядерных военных кораблей. В западном Судане "вагнеровцы" имеют базу для своих военных операций в соседних странах.

А также "вагнеровцы" добывают в Судане золото для России. После встречи аль-Башира и Путина российские геологи и минералоги прибыли туда, где начали работать на компанию Meroe Gold. Именно она и контролируется "Вагнером". Директор Meroe в Судане Михаил Потепкин работал в "Агентстве интернет-исследований" – известной "фабрике троллей", контролируемой Пригожиным.

В течение следующих 18 месяцев Meroe Gold импортировала в Судан 131 груз. Кроме горнодобывающего и строительного оборудования там были и военные грузы. Среди них военные грузовики, автомобили-амфибии и два транспортных вертолета. Один из них впоследствии заметили в Центральноафриканской Республике, где "вагнеровцы" воевали на стороне президента страны, а за это Пригожин получил выгодные концессии на добычу алмазов.

Именно благодаря Судану Россия получила возможность пополнять свои золотые запасы, которых в Кремле около 130 миллиардов долларов. Именно оно и используется для притупления эффекта экономических санкций, наложенных на Россию из-за войны в Украине. Эти запасы и позволяют поддерживать курс рубля.

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Когда аль-Башир был свергнут собственными генералами и помещен под домашний арест в апреле 2019 года, россияне быстро изменили курс. По словам западных чиновников, Вагнер оказал военную помощь генералу Хамдану и помог силам безопасности Судана подавить хрупкое низовое, продемократическое движение. 5 июня компания г-на Пригожина Meroe Gold импортировала 13 тонн щитов, а также шлемов и дубинок для компании, подконтрольной семье генерала Хамдана, свидетельствуют таможенные и фирменные документы.

Впоследствии он посетил Москву в феврале 2022 года, когда началась война России против Украины.

При этом Россия часть добытого золота вывозит из Судана контрабандой. С февраля по июнь 2021 года суданские антикоррупционные чиновники отследили 16 российских грузовых рейсов, приземлившихся в Порт-Судане из сирийской Латакии. Подозревая, что самолеты использовались для контрабанды золота, чиновники совершили рейд на один рейс до того, как он вылетел 23 июня. Но когда они собирались раскрыть его груз, вмешался суданский генерал, ссылаясь на приказ лидера Судана. Самолет был перемещен в военную часть аэропорта и через несколько часов вылетел в Сирию без обыска.

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