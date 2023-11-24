Підозрюють в спробі підкупу віцепрем'єра Кубракова: ВАКС арештував забудовника

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід інвестору, якого підозрюють в підкупі міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Його взяли під варту.

У Центр протидії корупції заявили, що мовиться про Сергія Копистиру, який є фактичним власником групи компаній KSM-GROUP. Запобіжний захід обрали 24 листопада.

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Що відомо про запобіжний захід забудовнику, який міг намагатись підкупити Кубракова

Сьогодні, 24 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до власника приватного товариства-забудовника у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Строк дії запобіжного заходу – до 19 січня 2024 року,

– заявили у Вищому антикорупційному суді.

Там пояснили – якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладуть процесуальні обов'язки:

прибувати до детектива, прокурорів, слідчого судді або суду за кожним їхнім викликом та вимогою;

не залишати межі Києва та Бориспільського району Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі особами;

здати на зберігання органам ДМС свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У Центрі протидії корупції розповіли, що Вищий антикорсуд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, адже він клопотав про 199,998 мільйона гривень застави.

Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Маслов. Копистиру взяли під варту у залі суду,

– пояснили в ЦПК.

Там також додали, що Сергій Копистира, крім великої кількості компаній, які можуть бути підконтрольні йому, володіє:

3 будинками;

2 земельними ділянками;

3 нежитловими приміщеннями;

Mercedes-Benz S560 4matic limousine 2019 року випуску;

Mitsubishi L200 2012 року випуску.

Разом з дружиною їм належить 8 нежитлових приміщень, 2 садових будинки, 4 земельні ділянки та 2 квартири у Києві.

Що відомо про спробу підкупу Кубракова

21 листопада детективи НАБУ повідомили про підозру директорці державного підприємства та фактичному власнику приватного товариства-забудовника у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 5 – 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що вони викрили осіб, які намагались підкупити віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Зокрема, між міністерством та забудовником укладені договори про будівництво на державній земельній ділянці житлових будинків.

Усвідомлюючи наявність підстав для розірвання вказаних договорів з ініціативи Міністерства, фактичний власник підприємства-забудовника у співучасті з директоркою державного підприємства висловив пропозицію топпосадовцю надати йому за нерозірвання вказаних договорів та сприяння в їх реалізації неправомірну вигоду в розмірі 2% від площі майбутніх житлових будинків (5200 квадратних метрів),

– заявили у САП.

Згодом фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на "довірену особу" топпосадовця майнові права на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці. Їхня загальна площа – 785 квадратних метрів. Одну з них навіть передав у власність.

У САП запевнили, що міністр Олександр Кубраков співпрацював з НАБУ та САП, сприяв розслідуванню.