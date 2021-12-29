Вакцинація в Україні: додаткову та бустерну дозу вже отримали майже 5 тисяч людей

Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії усього вдалося провести 28 186 652 щепленнь.

Добова статистика щеплень

Щеплення проводили 855 мобільні бригади з імунізації, 3 333 пункти щеплення та 441 центр вакцинації населення.

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Зокрема, за добу 28 грудня в Україні ще 131 129 людей вакцинували проти COVID-19.

Першу дозу отримали 34 463 людини, другу дозу – 94 974 людини. Додаткову дозу одержали 402 українці, бустерну – 1 290.

Загальні темпи щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 639 498 людей, з них:

отримали першу дозу – 14 639 496 людей;

отримали дві дози – 13 542 266 людей;

додаткову дозу – 2 610 людей;

бустерну – 2 280 людей.

Загалом провели 28 186 652 COVID-щеплень.

У МОЗ вчергове наголосили, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від важкого перебігу та смерті через коронавірус.

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 274 211,

Coronavac – 4 775 051,

AstraZeneca – 1 619 090,

Moderna – 1 463 279,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Європейські країни впродовж року вакцинували проти коронавірусу понад 78% дорослого населення. Тоді як в Україні всього понад 43% населення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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