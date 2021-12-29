Вакцинація в Україні: додаткову та бустерну дозу вже отримали майже 5 тисяч людей
Джерело:МОЗ
Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії усього вдалося провести 28 186 652 щепленнь.
Добова статистика щеплень
Щеплення проводили 855 мобільні бригади з імунізації, 3 333 пункти щеплення та 441 центр вакцинації населення.
Актуально За добу виявили вдвічі більше хворих та смертей від COVID-19, ніж за учора
Зокрема, за добу 28 грудня в Україні ще 131 129 людей вакцинували проти COVID-19.
Першу дозу отримали 34 463 людини, другу дозу – 94 974 людини. Додаткову дозу одержали 402 українці, бустерну – 1 290.
Загальні темпи щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 639 498 людей, з них:
- отримали першу дозу – 14 639 496 людей;
- отримали дві дози – 13 542 266 людей;
- додаткову дозу – 2 610 людей;
- бустерну – 2 280 людей.
Загалом провели 28 186 652 COVID-щеплень.
У МОЗ вчергове наголосили, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від важкого перебігу та смерті через коронавірус.Зверніть увагу! Європейські країни впродовж року вакцинували проти коронавірусу понад 78% дорослого населення. Тоді як в Україні всього понад 43% населення.
Якими вакцинами імунізували українців
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 274 211,
- Coronavac – 4 775 051,
- AstraZeneca – 1 619 090,
- Moderna – 1 463 279,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу