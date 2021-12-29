До лікарень госпіталізували 1 153 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу.
Важливо Перебіг коронавірусу впливає на розвиток імунітету до хвороби: у кого виробляється найкращий
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Впродовж доби 28 грудня в Україні підтвердили 5 454 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 353 дітей та 98 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 1 153 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу.
Важливо Перебіг коронавірусу впливає на розвиток імунітету до хвороби: у кого виробляється найкращий
Новина доповнюється...