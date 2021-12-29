В больницы госпитализировали 1 153 пациентов с выраженными симптомами коронавируса.
Важно Течение коронавируса влияет на развитие иммунитета к болезни: у кого вырабатывается лучший
Новость дополняется...
В течение суток, 28 декабря, в Украине подтвердили 5 454 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 353 детей и 98 медработников.
В больницы госпитализировали 1 153 пациентов с выраженными симптомами коронавируса.
Важно Течение коронавируса влияет на развитие иммунитета к болезни: у кого вырабатывается лучший
Новость дополняется...