"Ґвалтують, кидають гранати в підвали і відрізають вуха": окупант похвалився дружині звірствами

Російські військові під час розмов зі своїми дружинами та рідними розповідають про звірства над українцями. Війська агресора, які скоюють моторошні воєнні злочини, самі того не знаючи, надають свідчення проти себе.

Окупант розповів дружині, як глумилися і зґвалтували жінку

Служба безпеки України в чергове отримала підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців завдяки перехопленій розмові. СБУ вдалося перехопити розмову російського військового з дружиною.

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У пресслужбі СБУ повідомили, що на відео голос російського загарбника, який перебував на Харківщині. Це вкотре свідчить про те, що росіяни вчиняли звірства не тільки на Київщині, але й в інших регіонах України.

Кровожерливий окупант заявив, що їх загін називають "головорізами". Він розповів, що "зачищає" підвали, кидаючи гранати без попередження.

Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо, пох*й взагалі. У нас загін називається загін самогубців, загін головорізів,

– сказав російський загарбник у розмові з дружиною.

Ймовірно, в жінки ще залишилася маленька крихта розуму й вона спробувала висловити протест, але швидко скорилася поглядам свого чоловіка-вбивці.

Окупант "заспокоїв" дружину, заявивши, що це звичайна практика. Втім, жінці достатньо зайти в інтернет, щоб зрозуміти, що її чоловік скоює воєнні злочини.

Перехоплена розмова російського окупанта з дружиною – відео

Верх цинізму росіян полягає в тому, що окупант переказує дружині, як з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку. Щодо своїх "досягнень", то військовий з Росії розповів про катування беззахисних людей.

Я тут творю взагалі. Є*ашу всіх, мені пох*й взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати,

– сказав росіянин і додав, що робитиме це і в Росії.

Звірства росіян в Україні: що відомо

Наприкінці березня, коли Збройні Сили України вибили росіян з Півночі, у Київській області почали фіксувати факти звірств російських військових. Понад 1200 людей загинуло на Київщині від рук росіян.

Військовослужбовці з Росії розстрілювали мирне населення, ґвалтували жінок та дітей, займалися насильством і мародерством. Страждали навіть тварини: голодні окупанти їли собак.

Згодом подібні випадки почали фіксувати в інших регіонах, де були або досі перебувають російські військові. Тільки в Маріуполі за 3 місяці війни загинуло щонайменше 22 тисячі людей.

Українська влада намагається ідентифікувати всіх воєнних злочинців з Росії та притягнути до відповідальності. 23 травня в Україні довічно засудили першого російського військового за вбивство цивільно. Ним виявився 21-річний Вадим Шишимарін, який вбив чоловіка на Сумщині.

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