У Варшаві пара напала на білоруску через російську мову: подумали, що українка

В одному з районів Варшави доросла пара напала на білоруску, думаючи, що вона українка. Все почалось зі словесних образ, а закінчилось бійкою.

Інцидент стався 30 квітня неподалік станції метро Ksiecia Janusza у районі Воля. Постраждала звернулась до поліції, пише видання "Варшава здесь".

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Подробиці інциденту

Повідомляється, що 22-річна дівчина з Білорусі ходила зі своєю подругою, спілкуючись між собою російською мовою. В один момент до них підійшла доросла пара. Жінка почала використовувати ненормативну лексику та почала заявляти, щоб дівчата поверталися в Україну.

Молоді білоруски вирішили проігнорувати це, однак жінка наблизилася до однієї з них зі словами sp***dalaj плюнула їй в обличчя, після чого розвернулась, щоб піти.

Тоді вже дівчина не стрималась і вдарила жінку ногою по сідницях. Жінка обернулася, схопила білоруску за волосся, а її супутник завдав кількох ударів.

Білоруска розповіла, що доросла пара, ймовірно, була у стані алкогольного сп'яніння. Спочатку ніхто з перехожих не спробував втрутитися в ситуацію. Декілька людей лише дістали телефон і почали знімати те, що відбувається.

До слова, дівчатам з Білорусі теж вдалось зафільмувати декілька хвилин нападу. На кадрах видно, що нападниця тримає постраждалу за волосся.

Момент нападу потрапив на відео:

За кілька хвилин хтось із перехожих сказав, що викличе поліцію, якщо жінка не припинить знущатися з дівчини. Тоді нападниця злякалася, відпустила білоруску і разом із чоловіком втекла до довколишнього двору.

Постраждала дочекалася автобуса і вирушила до поліцейської дільниці, щоб заявити про напад. Її відправили до лікарні зняти побої, де лікарі встановили, що дівчина має травму голови.

Яке покарання загрожує зловмисникам

Поліція розпочала розслідування у справі про "публічну образу або порушення недоторканності за національною ознакою". За це у Польщі загрожує до 3 років позбавлення волі.

За словами білоруски, вона вже 6 років живе у Польщі і ніколи особисто не стикалася із подібними ситуаціями. Постраждала також зізналася, що тепер їй важко засинати через головні болі.