Варто прочитати кожному: 10 книг про українську ідентичність

Якщо прагнете знати більше про історію та культуру рідної країни, любите її класику, але цікавитесь і сучасною літературою, зверніть увагу на книжки з нашої добірки.

У межах проєкту "30 знакових книжок нашої Незалежності", який ініціював Український інститут книги, було створено список топ-100 видань – таких, що вплинули на формування української ідентичності. До 15 жовтня можна зробити власний вибір і віддати голос за дорогу серцю книжку.

Ми ж, користуючись цією знаковою сотнею, розкажемо про десять видань, чиї теми особливо відгукуються та резонують, коли йдеться про минуле, сьогодення й те, що впливає на майбутнє.

Зверніть увагу! Україна обирає 30 знакових книжок Нашої Незалежності

"Пульс української незалежності" В'ячеслав Чорновіл

Знакова постать української політики, лідер національно-демократичного руху – В'ячеслав Чорновіл прагнув задокументувати найважливіші моменти 1990-х років, пов'язані з формуванням української політичної нації та розв'язанням націєтворчих питань. Книжка "Пульс української незалежності" стала своєрідним щоденником, який склався із колонок Чорновола, що виходили в газеті "Час". Безкомпромісний, чесний із собою й перед людьми, які прагнули створити країну демократичних цінностей, автор подавав культурний, політичний та економічний аналіз ситуації в державі. Тож книжку можна сміливо називати історичним документом, без прочитання якого не буде й розуміння того, чому 1990-ті заведено називати "буремними".

"Україна. Історія з грифом секретно" Володимир В'ятрович

Історія України стільки разів і років переписувалась, приховувалась і коригувалась, що важко зрозуміти, де та омріяна історична правда, а де – чергова маніпуляція. Втім, коли йдеться про архівні джерела, сумніви у правдивості відпадають. А як щодо сховків КДБ? Володимир В'ятрович написав унікальну книжку, до якої увійшли тридцять два есеї, побудовані на розсекречених архівних матеріалах Комітету державної безпеки СРСР. Починаючи з подій 1918 року й аж до останніх днів "імперії зла" автор подає відомості, які шокують, вражають і змушують замислитись над тим, якою цінною є здобута свобода.

"Іловайськ" Євген Положій

Війна на Сході нашої країни стала наскрізною темою літератури, починаючи з 2014 року. Про неї писали та пишуть по-різному, але є книжки, які вже стали класикою української воєнної прози. Роман журналіста і письменника Євгена Положія – один з таких. Книжка, що вийшла за рік після Іловайської трагедії, присвячена тим, хто у час ненависті й смертельної небезпеки, зміг зберегти внутрішнє світло та зберегти людяність. До роману увійшли шістнадцять історій про вигаданих персонажів і цілком реальних героїв, чиї життя – сплата за мирне небо на відстані у 700 кілометрів і далі.

"Дилема українського Фауста" Микола Рябчук

Книжка знаного українського публіциста розглядає проблему формування громадянського суспільства в Україні, адже без нього не можливий той європейський поступ, про який мріялось ще на початку 1990-х. Праця Рябчука, що вражає рівнем інтелектуального заглиблення в тему, аналізує колоніальне минуле України, розірваність між Заходом і Сходом чи приналежність до дискурсу кожного з них як складову формування модерної української ідентичності. Знакова книжка, що досі зберігає унікальність та актуальність порушеної теми.

"Брама Європи" Сергій Плохій

І знову про історію України. Книжка гарвардського історика Сергія Плохія обов'язкова для прочитання як ліки проти комплексу меншовартості. Імперським ідеологіям було вигідно позиціювали Україну як придаток до метрополій, нівелюючи той факт, що її минуле, географічне розташування не могли не зробити з країни центр, перетин важливих культурних чи торговельних шляхів. "Брама Європи" Плохія – лаконічна праця, яка в доступній і, що важливо, цікавій формі, дає змогу ознайомитися з історією країни навіть тим, хто востаннє стикався з нею ще в школі.

"65 українських шедеврів. Визнані й неявні" Діана Клочко

Українське візуальне мистецтво розвивалось своїм шляхом, всотуючи загальноєвропейські віяння або навіть формуючи їх. Історії про його вторинність та неоригінальність варто залишити російським мистецтвознавцю та їхнім прихильниками, які застрягли в застарілій імперській ідеології. Книжка історикині мистецтва Діани Клочко доводить, що ми маємо чимало шедеврів, яких насправді набагато більше, ніж шістдесят п’ять. Авторка починає з іконопису VII століття і завершує графікою Георгія Якутовича, розповідаючи захопливі історії про мистецькі твори та їхніх авторів.

До теми Коли все "замахало": 5 крутих книжкових новинок, які захоплять вашу увагу

"Нація" Марія Матіос

Одна з найважливіших прозових книжок початку 2000-х. У збірці оповідань Марія Матіос порушує питання, що й нині є актуальними: що робить українців нацією? Що нас роз'єднує, а що надихає єднатися? Чи є надія там, де століттями її витоптували та випалювали? Матіос пише про рідну Буковину, стилізуючи мову, описуючи побут, характерний для цього регіону у 1950-1960-х роках. Але головне – авторка глибоко проникає у психологію своїх персонажів, розкриваючи тему червоного терору, безправності людей перед системою та нав'язаними правилами життя.

"Червоний голод. Війна Сталіна проти України" Енн Епплбом

Дослідження Голодомору в Україні, в якому історикиня Енн Епплбом показує історію 1930-х років як акт геноциду. Книжка, створена для західної аудиторії, яка не володіє інформацією про масові знищення українців, спирається на численні архівні документи. Авторка подає обставини життя тих, хто голодує, з моторошними фактами, знаючи які, відчуваєш не лише величезний сум і співчуття, але й страшну злість щодо тих, хто був причетний до створення штучного голоду. Порушуючи питання, чи був Голодомор геноцидом українського народу, Епплбом фактично ставить знак рівності між злочинами Гітлера щодо євреїв і Сталіна щодо українців.

"Інтернат" Сергій Жадан

Один з найпотужніших на сьогодні романів про війну на Сході, що осмислює її через історію Паши, вчителя української мови. Він живе, відсторонено від усього, що відбувається довкола, але змушений вийти з власної безінформаційної та беземоційної бульбашки, щоб забрати з інтернату свого племінника Саню. Тож чоловік вирушає у дорогу. Шлях крізь заміновані поля, блок-пости, вокзали, а разом з ними небезпеку, відчай і страх, має змінити головного героя, адже війна – це й те, що відбувається у душах кожного з нас. Лаконічний і водночас надзвичайно емоційний текст.

"Наші інші" Олеся Яремчук

Книжка репортажів, досі рідкісного жанру на вітчизняних літературних теренах, присвячена українському різноманіттю – представникам національних менших, які є частиною історії й сьогодення країни. Гагаузи, волохи, вірмени, німці та багато інших – як опинились в Україні, чим займаються, як зберігають свою культуру та звичаї – про все це герої книжки розповідають авторці, а вона передає читачу з тими емоціями, які отримала під час запису інтерв'ю. Жива книжка, яка зачудовує та нагадує, що навіть найбільшу ріку живлять струмки та менші притоки.

Поради для вас Як почати читати більше