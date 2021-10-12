Стоит прочитать каждому: 10 книг об украинской идентичности

Если хотите знать больше об истории и культуре родной страны, любите ее классику, но интересуетесь и современной литературой, обратите внимание на книги из нашей подборки.

В рамках проекта "30 знаковых книг нашей Независимости", который инициировал Украинский институт книги, был создан список топ-100 изданий – таких, которые повлияли на формирование украинской идентичности. До 15 октября можно сделать свой выбор и отдать голос за дорогую сердцу книгу.

Мы же, пользуясь этой знаковой сотней, расскажем о десяти изданиях, чьи темы особенно отзываются и резонируют, когда речь идет о прошлом, настоящем и то, что влияет на будущее.

Обратите внимание! Украина выбирает 30 знаковых книг Нашей Независимости

"Пульс украинской независимости" Вячеслав Чорновол

Знаковая фигура украинской политики, лидер национально-демократического движения Вячеслав Чорновол стремился запечатлеть важнейшие моменты 1990-х годов, связанные с формированием украинской политической нации и решением нациесоздательных вопросов. Книга "Пульс украинской независимости" стала своеобразным дневником, который сложился из колонок Черновола, выходивших в газете "Время". Бескомпромиссный, честный с собой и перед людьми, которые стремились создать страну демократических ценностей, автор подавал культурный, политический и экономический анализ ситуации в государстве. Поэтому книгу можно смело называть историческим документом, без прочтения которого не будет и понимания того, почему в 1990-е принято называть "бурными".

"Украина. История с грифом секретно" Владимир Вятрович

История Украины столько раз и лет переписывалась, скрывалась и корректировалась, что трудно понять, где та желанная историческая правда, а где – очередная манипуляция. Впрочем, когда речь идет об архивных источниках, сомнения в правдивости отпадают. А как насчет тайников КГБ? Владимир Вятрович написал уникальную книгу, в которую вошли тридцать два эссе, построенные на рассекреченных архивных материалах комитета Государственной Безопасности СССР. Начиная с событий 1918 года и вплоть до последних дней "империи зла" автор подает сведения, которые шокируют, поражают и заставляют задуматься над тем, какой ценной является обретенная свобода.

"Иловайск" Евгений Положий

Война на Востоке нашей страны стала сквозной темой литературы, начиная с 2014 года. О ней писали и пишут по-разному, но есть книги, которые уже стали классикой украинской военной прозы. Роман журналиста и писателя Евгения Положия – один из таких. Книга, вышедшая через год после Иловайской трагедии, посвящена тем, кто в ненависти и смертельной опасности, смог сохранить внутренний свет и сохранить человечность. К роману вошли шестнадцать историй о вымышленных персонажей и вполне реальных героев, чьи жизни – уплата за мирное небо на расстоянии в 700 километров и дальше.

"Дилемма украинского Фауста" Николай Рябчук

Книга известного украинского публициста рассматривает проблему формирования гражданского общества в Украине, ведь без него не возможен тот европейский прогресс, о котором мечталось еще в начале 1990-х. Труд Рябчука, что поражает уровнем интеллектуального углубления в тему, анализирует колониальное прошлое Украины, разрыва между Западом и Востоком или принадлежность к дискурсу каждого из них как составляющую формирования современной украинской идентичности. Знаковая книга, которая до сих пор сохраняет уникальность и актуальность затронутой темы.

"Врата Европы" Сергей Плохий

И снова об истории Украины. Книга Гарвардского историка Сергея Плохия обязательна для прочтения, как лекарство против комплекса неполноценности. Имперским идеологиям было выгодно позиционировать Украину как придаток метрополий, нивелируя тот факт, что ее прошлое, географическое расположение не могли не сделать из страны центр, пересечение важных культурных и торговых путей. "Врата Европы" Плохия – лаконичный труд, который в доступной и, что немаловажно, интересной форме, позволяет ознакомиться с историей страны даже тем, кто в последний раз сталкивался с ней еще в школе.

"65 украинских шедевров. Признанные и неявные" Диана Клочко

Украинское визуальное искусство развивалось своим путем, впитывая общеевропейские веяния или даже формируя их. Истории о его вторичность и неоригинальность стоит оставить российскому искусствоведу и их сторонниками, которые застряли в устаревшей имперской идеологии. Книга историка искусства Дианы Клочко доказывает, что мы имеем немало шедевров, которых на самом деле гораздо больше, чем шестьдесят пять. Автор начинает с иконописи VII века и завершает графикой Георгия Якутовича, рассказывая увлекательные истории о произведениях искусства и их авторах.

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"Нация" Мария Матиос

Одна из важнейших прозаических книг начала 2000-х. В сборнике рассказов Мария Матиос поднимает вопросы, что и теперь являются актуальными: что делает украинцев нацией? Что нас разъединяет, а что вдохновляет объединяться? Есть ли надежда там, где веками ее вытаптывали и выжигали? Матиос пишет о родной Буковине, стилизуя язык, описывая быт, характерный для этого региона в 1950-1960-х годах. Но главное – автор глубоко проникает в психологию своих персонажей, раскрывая тему красного террора, бесправия людей перед системой и навязанными правилами жизни.

"Красный голод. Война Сталина против Украины" Энн Эпплбом

Исследование Голодомора в Украине, в котором историк Энн Эпплбом показывает историю 1930-х годов как акт геноцида. Книжка, созданная для западной аудитории, которая не владеет информацией о массовом уничтожении украинцев, опирается на многочисленные архивные документы. Автор подает обстоятельства жизни тех, кто голодает, с жуткими фактами, зная которые, испытываешь не только огромную печаль и сострадание, но и страшную злость в отношении тех, кто был причастен к созданию искусственного голода. Затрагивая вопрос, был ли Голодомор геноцидом украинского народа, Эпплбом фактически ставит знак равенства между преступлениями Гитлера в отношении евреев и Сталина в отношении украинцев.

"Интернат" Сергей Жадан

Один из самых мощных на сегодня романов о войне на Востоке, что осмысливает ее через историю Паши, учителя украинского языка. Он живет, отстраненно от всего, что происходит вокруг, но вынужден выйти из собственной безинформационного и безэмоционального пузыря, чтобы забрать из интерната своего племянника Саню. Поэтому мужчина отправляется в путь. Путь сквозь заминированные поля, блок-посты, вокзалы, а вместе с ними опасность, отчаяние и страх, должны изменить главного героя, ведь война – это и то, что происходит в душах каждого из нас. Лаконичный и одновременно очень эмоциональный текст.

"Наши другие" Олеся Яремчук

Книга репортажей, до сих пор редкого жанра на отечественных литературных просторах, посвящена украинскому многообразию – представителям национальных меньшин, которые являются частью истории и настоящего страны. Гагаузы, молдаване, армяне, немцы и многие другие – как оказались в Украине, чем занимаются, как хранят свою культуру и обычаи – все это герои книги рассказывают автору, а она передает читателю с теми эмоциями, которые получила во время записи интервью. Живая книга, которая очаровывает и напоминает, что даже самую реку питают ручьи и меньшие притоки.

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