"Ваш син у полоні": як діяти, якщо до вас телефонують шахраї

В Україні знову активізувалися шахраї, які грають на емоціях людей. Головна фраза: "Ваш син у полоні". Здебільшого це чують телефоном родичі військових.

Ще один цікавий факт – дзвінки надходять переважно ввечері або вночі. Речник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко розповів, як діяти в таких ситуаціях.

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"Вони грають на емоціях та використовують факт несподіванки. Розмову будують за схемою: "Вам знайомий (ім'я близької людини, сина, брата, чоловіка)? Він зараз у нас, він потрапив у полон. Хочете визволити – потрібно заплатити", – пояснив шахрайську схему Левченко.

Як зрозуміти, що це шахрайська схема

У зловмисників є лише одна мета – змусити людину переказати гроші на їхній банківський рахунок або сім-карту. Мовляв, так люди "врятують" родича.

Що цікаво, шахраї інколи наполягають, аби людина не вимикала телефон. Вони не хочуть, щоб люди радились щодо цієї ситуації з родичами.

Буває, вони змінюють голос і взагалі представляються родичами. У такий спосіб хочуть ще більше переконати, що це нібито правда.

Що робити в такій ситуації

За словами речника СБУ, найважливіше – не піддаватися емоціям. Потрібно заспокоїтись та в жодному разі не розпитувати подробиць у шахраїв, адже вони ще більше будуть тиснути.

Не поспішайте виконувати умови аферистів. Ніколи не називайте своїх близьких на ім'я. Попросіть людину, яка зателефонувала, назвати прізвище, ім'я, по батькові і дату народження полоненого родича,

– сказав Левченко.

Він запевнив, що майже завжди зловмисники набирають випадковий номер телефону, тому й не можуть володіти такою інформацією.

"Уточніть, в якому місті та якій частині проходив військову службу ваш родич. Якомога швидше зателефонуйте родичу або людям, які можуть у цей момент бути поруч і підтвердити чи спростувати почуту вами інформацію", – додав речник СБУ.

У жодному випадку не потрібно переказувати гроші.

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у таку ситуацію – негайно зателефонуйте за телефоном (044) 255-84-35. Це об'єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцеперебування безвісти зниклих в районі проведення ООС.

Допис Сергія Левченка у фейсбуці:

СБУ інформує, що останнім часом знову активізувалися шахраї, які діють за схемою: "ВАШ СИН У ПОЛОНІ". Здебільшого такі дзвінки надходять родичам військових.

Зловмисники телефонують на мобільний переважно ввечері або вночі. Вони "грають" на емоціях та використовують факт несподіванки.

Розмову будують за схемою: "Вам знайомий (ім'я близької людини – сина, брата, чоловіка…)?. Він зараз у нас, він потрапив у полон. Хочете визволити – потрібно заплатити…".

У цій ситуації найважливіше: не піддаватися емоціям і не нервувати. Не варто розпитувати подробиць у шахраїв, бо для них це – додаткова можливість продовжувати розмову у бажаному для них руслі і чинити на вас психологічний тиск.

Якщо ви або ваші знайомі все ж потрапили у ситуацію, коли невідомі люди вимагають у вас гроші за "вирішення" питань щодо визволення родича з полону, негайно телефонуйте до об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС за телефоном (044) 255-84-35 або на гарячу лінію Управління СБ України в Запорізькій області (061) 239-60-40. Інформація, отримана на телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.