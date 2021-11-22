"Ваш сын в плену": как действовать, если к вам звонят мошенники

В Украине снова активизировались мошенники, которые играют на эмоциях людей. Главная фраза: "Ваш сын в плену". В основном это слышат по телефону родственники военных.

Еще один интересный факт – звонки поступают преимущественно вечером или ночью. Спикер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко рассказал, как действовать в таких ситуациях.

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"Они играют на эмоциях и используют факт неожиданности. Разговор строят по схеме: "Вам знаком (имя близкого человека, сына, брата, мужа)? Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите вызволить – нужно заплатить", – пояснил мошенническую схему Левченко.

Как понять, что это мошенническая схема

У злоумышленников есть лишь одна цель – заставить человека перевести деньги на их банковский счет или сим-карту. Мол, так люди "спасут" родственника.

Что интересно, мошенники иногда настаивают, чтобы человек не выключал телефон. Они не хотят, чтобы люди советовались по этой ситуации с родственниками.

Бывает, они меняют голос и вообще представляются родственниками. Таким образом хотят еще больше убедить, что это якобы правда.

Что делать в такой ситуации

По словам представителя СБУ, самое важное – не поддаваться эмоциям. Нужно успокоиться и ни в коем случае не расспрашивать подробностей у мошенников, ведь они еще больше будут давить.

Не спешите выполнять условия аферистов. Никогда не называйте своих близких по имени. Попросите человека, который позвонила по телефону, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения пленного родственника,

– сказал Левченко.

Он заверил, что почти всегда злоумышленники набирают случайный номер телефона, поэтому и не могут владеть такой информацией.

"Уточните, в каком городе и какой части проходил военную службу ваш родственник. Как можно скорее позвоните родственнику или людям, которые могут в этот момент быть рядом и подтвердить или опровергнуть услышанную вами информацию", – добавил спикер СБУ.

Ни в коем случае не нужно переводить деньги.

Если вы или ваши знакомые попали в такую ситуацию – немедленно позвоните по телефону (044) 255-84-35. Это объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС.

Сообщение Сергея Левченко в Фейсбуке:

СБУ информирует, что в последнее время снова активизировались мошенники, которые действуют по схеме: "Ваш сын в плену". В основном такие звонки поступают родственникам военных.

Злоумышленники звонят на мобильный преимущественно вечером или ночью. Они "играют" на эмоциях и используют факт неожиданности.

Разговор строят по схеме: "Вам знаком (имя близкого человека – сына, брата, мужа...)?. Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите вызволить – нужно заплатить...".

В этой ситуации самое важное: не поддаваться эмоциям и не нервничать. Не стоит расспрашивать подробностей у мошенников, потому что для них это – дополнительная возможность продолжать разговор в желаемом для них русле и оказывать на вас психологическое давление.

Если вы или ваши знакомые все же попали в ситуацию, когда неизвестные люди требуют у вас деньги за "решение" вопросов по освобождению родственника из плена, немедленно звоните в объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по телефону (044) 255-84-35 или на горячую линию Управления СБ Украины в Запорожской области (061) 239-60-40. информация, полученная на телефон доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.