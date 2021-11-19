Детали схемы злоумышленников компания "Новая почта" разъяснила в комментарии. Выяснилось, что падкие к легкой наживе прибегают к хитрым манипуляциям с продавцами дорогих товаров.

К теме Пакет стоимостью 180 тысяч: киевлянин потерял на "Новой почте" посылку с тонной грецких орехов

Четыре этапа аферы

Мошенники под видом покупателя находят стоимостный товар на маркетплейсе.

После этого они связываются с продавцом и убеждают, что хотят совершить покупку. Кроме того, злоумышленники предлагают сделать предоплату на банковскую карточку. Для этого им якобы нужен номер экспресс-накладной об отправке товара, чтобы обезопасить себя от обмана.

Во время отправки продавца просят указать получателем себя самого. Все подозрения мошенники снимают заверениями, якобы это не несет никакого риска, ведь никто кроме отправителя не сможет получить посылку.

Также аферисты утверждают, что после осуществления предоплаты на карту надо изменить данные получателя в мобильном приложении или бизнес-кабинете. В конце концов, если отправитель соглашается со всеми условиями, мошенники, зная его личные данные, быстро подделывают документы и забирают груз вместо него.

Определить поддельные документы крайне сложно – оператор "Новой почты" не имеет таких компетенций и технических средств, он может лишь сопоставить фамилию, имя, отчество из паспорта с личными данными указанного получателя,

– отметили в "Новой почте".

Актуально "Новая почта" впервые доставила посылки из Киева во Львов беспилотником

Еще один "крючок" мошенников

Также в компании отметили, что в новой схеме мошенники настаивают на оценке груза по минимальной стоимости, чтобы удешевить доставку.

Представители "Новой почты" заверили, что пострадавший отправлял потерянную тонну орехов не одним грузом, а как отдельные 34 посылки, каждую из которых оценил в 30 гривен.

"Таким образом, общая объявленная стоимость всего груза составила чуть более 1 000 гривен. При этом, если бы клиент указал сначала реальную стоимость груза, а это по заявлению клиента – 180 000 гривен, то доставка ему обошлась бы всего на 866 гривен дороже", – пояснили сотрудники почтового оператора.

Обратите внимание! Объявленная стоимость – это та сумма, которую выплачивают клиенту в качестве компенсации в случае потери или порчи посылки. Чтобы не стать жертвой обмана, объявленная стоимость должна быть всегда реальной. Кроме того, людям советуют пользоваться услугой наложенного платежа.

В "Новой почте" заверили, что готовы помочь полиции в раскрытии запутанного дела и даже предоставить видео с камер наблюдения.

Версия обманутого клиента

Пострадавший киевлянин Александр утверждает, что его посылку не смогло бы забрать постороннее лицо, если бы на "Новой почте" должным образом проверяли документы. Кроме того, мужчину возмутила процедура получения записей с камер наблюдения "Новой почты". По его словам, через 5 дней после пропажи посылки, он так и не получил никаких видео. В компании их предоставляют только после официального запроса на юридический адрес.