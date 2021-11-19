Деталі оборудки зловмисників компанія "Нова пошта" роз'яснила у коментарі. З'ясувалося, що ласі до легкої наживи вдаються до хитрих маніпуляцій з продавцями дорогих товарів.

До теми Пакет вартістю 180 тисяч: киянин втратив на "Новій пошті" посилку з тонною волоських горіхів

Чотири етапи афери

Шахраї під виглядом покупця знаходять вартісний товар на маркетплейсі.

Після цього вони зв'язуються із продавцем і переконують, що хочуть зробити покупку. Крім того, зловмисники пропонують зробити передоплату на банківську картку. Для цього їм нібито потрібен номер експрес-накладної про відправку товару, щоб убезпечити себе від обману.

Під час відправки продавця просять зазначити отримувачем себе самого. Всі підозри шахраї знімають запевняннями, буцімто це не несе жодного ризику, адже ніхто крім відправника не зможе отримати посилку.

Також аферисти стверджують, що після здійснення передоплати на картку треба змінити дані одержувача в мобільному додатку або бізнес-кабінеті. Зрештою, якщо відправник погоджується з усіма умовами, шахраї, знаючи його особисті дані, швидко підробляють документи і забирають вантаж замість нього.

Визначити підроблені документи вкрай складно – оператор "Нової пошти" не має таких компетенцій та технічних засобів, він може лише зіставити прізвище, ім'я, по-батькові з паспорта з особистими даними зазначеного одержувача,

– зазначили у "Новій пошті".

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Ще один "гачок" шахраїв

Також у компанії зауважили, що у новій схемі шахраї наполягають на оцінці вантажу за мінімальною вартістю, аби зробити дешевшою доставку.

Представники "Нової пошти" запевнили, що потерпілий відправляву втрачену тонну горіхів не одним вантажем, а як окремі 34 посилки, кожну з яких оцінив у 30 гривень.

"Таким чином, загальна оголошена вартість всього вантажу склала трохи більше 1000 гривень. При цьому, якби клієнт вказав спочатку реальну вартість вантажу, а це за заявою клієнта – 180 000 гривень, то доставка йому обійшлася б всього на 866 гривень дорожче", – пояснили співробітники поштового оператора.

Зверніть увагу! Оголошена вартість – це та сума, яку виплачують клієнту у якості компенсації в разі втрати або псування посилки. Аби не стати жертвою обману, оголошена вартість має бути завжди реальною. Крім того, людям радять користуватися послугою післяплати.

У "Новій пошті" запевнили, що готові допомогти поліції в розкритті заплутаної справи і навіть надати відео з камер спостереження.

Версія ошуканого клієнта

Потерпілий киянин Олександр стверджує, що його посилку не змогла би забрати стороння особа, якби на "Новій пошті" належним чином перевіряли документи. Крім того, чоловіка обурила процедура отримання записів з камер спостереження "Нової пошти". За його словами, через 5 днів після зникнення посилки, він так і не отримав жодних відео. У компанії їх надають лише після офіційного запиту на юридичну адресу.