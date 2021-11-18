Загалом такий спосіб доставки в Україні випробували вдруге. Перший маршрут пролягав між Києвом та Харковом.

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Безпілотник подолав відстань у 500 кілометрів / Фото пресслужби "Нової пошти"



Апарат доставив у Львів 10 посилок загальною вагою 2 кілограми / Фото пресслужби "Нової пошти"

Поштовий прорив

Безпілотник подолав відстань у 500 кілометрів і доставив у Львів 10 посилок, загальна вага яких становила понад 2 кілограми.

Літальний апарат злетів о 9:00 з майданчика Київського інноваційного терміналу.

Поки цей та попередній польоти були тестовими, але у 2022 році "Нова пошта" хоче зробити таку доставку між містами-мільйонниками постійною.

Для "Нової пошти" – це перший досвід доставки вантажу безпілотником з терміналу на термінал. Оскільки під час першого тестового польоту безпілотником з Києва до Харкова точками сполучення були міські аеродроми,

– розповів директор департаменту з досліджень та розробки "Нової пошти" Володимир Масюк.

Він уточнив, що для польоту із Києва до Львова використали безпілотник з вертикальним злетом. Завдяки цьому, апарату не потрібно розганятися та гальмувати. Тому вантажі він може точно доставляти до заданого місця призначення.

Зверніть увагу! Безпілотник може підіймати у повітря до 16 кілограмів вантажу. Максимальна висота його польоту – 900 метрів, а час роботи у повітрі – 12 годин без додаткової підзарядки. Дальність каналу зв'язку для дистанційного управління становить 200 кілометрів. Крім того, він оснащений ще й резервними каналами зв'язку, завдяки яким повітряним "поштарем" можна керувати з будь-якої точки України.



Вперше доставка була виконана від терміналу до терміналу / Фото пресслужби "Нової пошти"



Поки польоти були експериментальними, але згодом "Нова пошта" хоче зробити їх постійними між містами-мільйонниками / Фото пресслужби "Нової пошти"

Як працюватиме нова доставка

Спершу посилки завантажують у відсік безпілотника безпосередньо на сортувальному терміналі. Після цього вони вирушають за заданим маршрутом.

У повітрі апарат по суті функціонує як звичайний літак, тому може розпізнавати усі перешкоди й доставляти посилки цілими та неушкодженими.

"Перша ластівка" безпілотної доставки в Україні

Перший рейс безпілотника "Нової пошти" із Києва до Харкова відбувся 29 липня. Апарат злетів з аеродрому "Чайки" і сів на летовищі "Коротич". Тоді у компанії похизувалися, що першими у світі зважилися на політ безпілотного літального апарату довжиною у 480 кілометрів.