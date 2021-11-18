Загалом такий спосіб доставки в Україні випробували вдруге. Перший маршрут пролягав між Києвом та Харковом.
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Безпілотник подолав відстань у 500 кілометрів / Фото пресслужби "Нової пошти"
Апарат доставив у Львів 10 посилок загальною вагою 2 кілограми / Фото пресслужби "Нової пошти"
Поштовий прорив
- Безпілотник подолав відстань у 500 кілометрів і доставив у Львів 10 посилок, загальна вага яких становила понад 2 кілограми.
- Літальний апарат злетів о 9:00 з майданчика Київського інноваційного терміналу.
- Поки цей та попередній польоти були тестовими, але у 2022 році "Нова пошта" хоче зробити таку доставку між містами-мільйонниками постійною.
Для "Нової пошти" – це перший досвід доставки вантажу безпілотником з терміналу на термінал. Оскільки під час першого тестового польоту безпілотником з Києва до Харкова точками сполучення були міські аеродроми,
– розповів директор департаменту з досліджень та розробки "Нової пошти" Володимир Масюк.
Він уточнив, що для польоту із Києва до Львова використали безпілотник з вертикальним злетом. Завдяки цьому, апарату не потрібно розганятися та гальмувати. Тому вантажі він може точно доставляти до заданого місця призначення.
Вперше доставка була виконана від терміналу до терміналу / Фото пресслужби "Нової пошти"
Поки польоти були експериментальними, але згодом "Нова пошта" хоче зробити їх постійними між містами-мільйонниками / Фото пресслужби "Нової пошти"
Як працюватиме нова доставка
Спершу посилки завантажують у відсік безпілотника безпосередньо на сортувальному терміналі. Після цього вони вирушають за заданим маршрутом.
У повітрі апарат по суті функціонує як звичайний літак, тому може розпізнавати усі перешкоди й доставляти посилки цілими та неушкодженими.
"Перша ластівка" безпілотної доставки в Україні
Перший рейс безпілотника "Нової пошти" із Києва до Харкова відбувся 29 липня. Апарат злетів з аеродрому "Чайки" і сів на летовищі "Коротич". Тоді у компанії похизувалися, що першими у світі зважилися на політ безпілотного літального апарату довжиною у 480 кілометрів.