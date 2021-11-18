В целом такой способ доставки в Украине испытали во второй раз. Первый маршрут пролегал между Киевом и Харьковом.
Важно "Новая почта" запускает собственную авиакомпанию Supernova Airlines
Беспилотник преодолел расстояние в 500 километров / Фото пресс-службы "Новой почты"
Аппарат доставил во Львов 10 посылок общим весом 2 килограмма / Фото пресс-службы "Новой почты"
Почтовый прорыв
- Беспилотник преодолел расстояние в 500 километров и доставил во Львов 10 посылок, общий вес которых составлял более 2 килограммов.
- Летательный аппарат взлетел в 9:00 с площадки Киевского инновационного терминала.
- Пока этот и предыдущий полеты были тестовыми, но в 2022 году "Новая почта" хочет сделать такую доставку между городами-миллионниками постоянной.
Для "Новой почты" – это первый опыт доставки груза беспилотником с терминала на терминал. Поскольку во время первого тестового полета беспилотником из Киева в Харьков точками сообщения были городские аэродромы,
– рассказал директор департамента по исследованиям и разработке "Новой почты" Владимир Масюк.
Он уточнил, что для полета из Киева во Львов использовали беспилотник с вертикальным взлетом. Благодаря этому аппарату не нужно разгоняться и тормозить. Поэтому грузы он может точно доставлять к заданному месту назначения.
Впервые доставка была выполнена от терминала к терминалу / Фото пресс-службы "Новой почты"
Пока полеты были экспериментальными, но со временем "Новая почта" хочет сделать их постоянными между городами-миллионниками / Фото пресс-службы "Новой почты"
Как будет работать новая доставка
Сначала посылки загружают в отсек беспилотника непосредственно на сортировочном терминале. После этого они отправляются по заданному маршруту.
В воздухе аппарат по сути функционирует как обычный самолет, поэтому может распознавать все препятствия и доставлять посылки целыми и невредимыми.
"Первая ласточка" беспилотной доставки в Украине
Первый рейс беспилотника "Новой почты" из Киева в Харьков состоялся 29 июля. Аппарат взлетел с аэродрома "Чайки" и сел на аэродроме "Коротич". Тогда в компании похвастались, что первыми в мире решились на полет беспилотного летательного аппарата длиной в 480 километров.