Чоловік вже кілька днів звертається до "Нової пошти", щоб працівники надали йому відео з відділення, але поки що результату немає. Про інцидент користувач Sasha Toje повідомив на сторінці "Нової пошти" 16 листопада.

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Вимагає компенсації

Олександр розповів, що працівник відділення "Нової пошти" не перевірив документи перед видачею посилки. Тому її забрала інша невідома людина. Клієнт вимагає в компанії компенсації збитків, а це – 180 тисяч гривень.

Він обурений через правила отримання записів з камер спостереження. Чоловік звернувся спочатку до поліції, щоб вони надали записи. Так, на його думку, був би хоч один шанс віднайти зловмисника та номерні знаки його авто. Проте, за словами клієнта, компанія передає відео тільки на офіційний запит на юридичну адресу, але вже впродовж 5 днів він нічого не отримав.

Люди в коментарях підтримали чоловіка й кажуть, що це не єдиний такий випадок. Одна з користувачок розповідає, що таким чином її дочка втратила телефон.

Що кажуть у "Новій пошті"

У коментарі під дописом компанія "Нова пошта" пише, що вони вже подали запит до колег зі служби безпеки і чекають відповідь. Як тільки фірма отримає відповідь, то одразу повідомить Олександра. Вони просять його ще трохи зачекати.

Текст допису Sasha Toje:

За участю ваших працівників вкрали пакет вартістю 180 000 гривень. Ваші працівники не надали жодної інформації, яка б допомогла знайти злочинця та повернути пакет (відео досі немає, реакції на дії працівника, який віддав пакет без перевірки документів), прошу вас вирішити цей епізод, але першочергово компенсувати мені вартість посилки та доставки.

По ідеї, як тільки прийшов у відділ і зрозумів, що пакет вкрали (а це була тонна волоських горіхів! ), відео з номерними знаками авто злочинця повинно було опинитися в поліцейських і номер машини переданий на гарпун, тоді був би хоч якийсь шанс когось знайти. Нова пошта зробила інший спосіб – відео видають тільки на офіційний запит на юридичну адресу нової пошти, але вже п'ятий день його не передали.

Очевидно, що з такими правилами неможливо когось спіймати, а клієнти мають розуміти, що безпека посилки на нульовому рівні.