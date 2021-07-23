У США у 5 хвилинах від Білого дому сталася стрілянина: є поранені

У столиці США Вашингтоні неподалік Білого дому сталася стрілянина. Двоє осіб постраждали, а нападнику вдалося втекти.

Напад стався на перехресті вулиць 14 та Ріґґс на північному заході Вашингтона. Там розташовується мексиканський ресторан.

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Стрілянина поблизу Білого дому

Від точки, де стався напад до резиденції президента лише 1,2 милі (майже 2 кілометри – 24 канал). Близько 20:30 на двох чоловіків напали двоє невідомих і обстріляли їх із пістолета. Постріли почули свідки, а нападникам вдалося втекти.

Як видно з камер спостереження, вони втекли на чорній Honda Civic, яка підчікувала неподалік.

Постраждалі перебувають у задовільному стані: один з них отримав поранення руки, інший – грудної клітини. Їхньому життю наразі нічого не загрожує.

У поліції оголосили розшук нападників і шукають будь-яку інформацію щодо їхнього перебування.

Напад стався за 2 кілометри від Білого дому: дивіться карту

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