Росіяни не віддають тіла вбитих у Бердянську підлітків Оганнісяна та Ханганова, – Лубінець

У Бердянську російські загарбники досі не віддали рідним тіла вбитих підлітків – Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Як саме вбили хлопців – наразі невідомо.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, деталі вбивства Тиграна і Микити залишаються досі невідомими.

До теми Хлопців могли вбити постріли снайперів, – правозахисниця про підлітків у Бердянську

Окупанти не віддають рідним тіла вбитих Оганнісяна та Ханганова

Як розповів Лубінець, наразі невідомо, як загинули хлопці. Однак, за його даними, сталася позасудова страта двох українських підлітків.

Лубінець зазначив, що тіла Тиграна і Микити досі не передали їхнім рідним.

Я по тому каналу комунікації, який у мене є на Москалькову, офіційно звернувся, щоб вона зробила все, щоб тіла хлопців повернули родичам,

– заявив омбудсмен.

Лубінець розповів, що коли підлітки отримали підозри від слідчого комітету Росії, Україна відразу звернулась до країни-агресорки, щоб дітей повернули додому. Але цього не вдалося зробити.

Вбивство Оганнісяна та Ханганова у Бердянську: останні новини