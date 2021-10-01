Вбив колишню дружину і наклав на себе руки: подробиці трагедії на Прикарпатті
На Коломийщині під час конфлікту чоловік вбив свою колишню дружину. Після цього він наклав на себе руки.
Через конфлікт, який нібито виник через ревнощі, колишній чоловік спричинив 45-річній жінці смертельні ножові поранення у спину. Після цього він вбив себе ножем.
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Що відомо про інцидент на Прикарпатті
30 вересня на лінію "102" звернувся 72-річний чоловік. Мешканець Печеніжинської територіальної громади заявив, що 45-річний колишній зять вбив його дочку.
На місце події відразу виїхали інспектори-криміналісти, слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління та навіть керівництво обласної поліції. Інцидент відбувся на території помешкання жінки.
Чоловік вбив колишню дружину ножем / Фото поліції Івано-Франківської області
Під час першочергових слідчих дій правоохоронці виявили, що 45-річний прикарпатець прийшов до помешкання колишньої дружини, де у них виник конфлікт. Під час сварки чоловік витягнув ніж.
Злочинець завдав колишній дружині декілька ударів ножем у ділянку спини. Жінка померла на місці. Після скоєного чоловік вчинив самогубство – смертельно поранив себе ножем.
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Слідчі розпочали 2 кримінальні провадження
Правоохоронні органи розпочали відразу 2 кримінальні провадження щодо умисного вбивства. Одне з них отримало відмітку "самогубство". Наразі правоохоронці проводять низку експертиз та встановлюють всі обставини трагедії.
Правоохоронці розслідують вбивство на Прикарпатті / Фото поліції Івано-Франківської області
У поліції Івано-Франківської області прокоментували трагедію: дивіться відео