Вбивство активіста Іваніни в Сумах: поліція має 2 версії

У Сумах ввечері 27 жовтня застрелили члена "Правого сектору" Олександра Іваніну. Правоохоронці розглядають 2 причини вбивства.

Серед мотивів розглядають версію вбивства через діяльність Іваніни, тобто вбивство на замовлення. Інша версія, що чоловіка могли застрелити на ґрунті особистих неприязних стосунків.

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В активіста вистрелили близько 8 разів. Три кулі потрапили у спину та одна – в груди. Від цього 28-річний сумчанин загинув.

Тіло направили на експертизу. Обставини злочину ще встановлюють.

Детальніше про вбивство Іваніни

Іваніна близько 21:00 разом з дружиною приїхав на автівці додому. Коли чоловік вийшов взяти речі з багажника, у нього почали стріляти.

Невідомий нібито чекав активіста на лавці. Вбивство сталось на очах його дружини.

У день смерті Іваніна виступав у Сумській міськраді. Він наголошував на проблемах із маршрутними перевізниками та оплаті проїзду.

Побратими Іваніни з "Правого сектору" пов'язують вбивство із тим, що робив активіст. Вони розповіли, що чоловік "висвітлював діяльність певних осіб".