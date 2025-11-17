Слід казахських силовиків: дружина вбитого в Києві Айдоса Садикова помітила стеження

Наталія Садикова, вдова казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова, вбитого у Києві у 2024 році, заявила про стеження за нею в столиці. За її словами, до цього причетний співробітник Комітету нацбезпеки Казахстану, який працює під дипломатичним прикриттям у посольстві Казахстану в Україні.

Жінка зафіксувала випадок 13 листопада, коли невідомий чоловік приховано знімав її на телефон біля будинку. Про це Садикова повідомила на YouTube-каналі БАСЕ, засновником якого є її чоловік, пише 24 Канал.

Хто слідкував за Наталією Садиковою?

Дружина казахського опозиціонера розповіла, що помітила біля свого будинку невідомого чоловіка, який її знімав, і підійшла до нього. Чоловік представився співробітником посольства Казахстану. Він повідомив, що просто "йшов на роботу" і нібито її не знає.

За словами Садикової поліція вже встановила особу невідомого чоловіка.

За нашими даними, це Сарсембеков Рустем Алібекович, співробітник КНБ під дипломатичним прикриттям. З урахуванням вбивства Айдоса та попередніх випадків стеження я сприймаю це як реальну загрозу моїй безпеці та безпеці моїх дітей,

– сказала жінка.

Журналістка звернулась до українських спецслужб та міжнародних партнерів із закликом звернути увагу на цю ситуацію. Садикова наголосила, що це не звичайне стеження, а діяльність іноземної служби на території України. За її словами, такі дії загрожують не лише її безпеці, а й безпеці держави, яка надала їй захист.

Адвокат жінки наголошує, що цей випадок може свідчити про, ймовірну, підготовку замаху. Водночас він планує подати відповідні клопотання та зібрати усі докази.

Що відомо про вбивство казахського опозиціонера Айдоса Садикова?