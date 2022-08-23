"Час для магії": як російська фсб підробила військове посвідчення "вбивці дугіної"

росія звинувачує українку Наталю Вовк у вбивстві доньки ідеолога "русского міра" дарьї дугіної. Фінський експерт з'ясував, як у фсб підробили військове посвідчення жінки.

Експерт Лаурі Ліннамяе розібрав представлене фсб "військове посвідчення" на ім'я Наталі Вовк, яку росія називає бійцем полку "Азов" та організаторкою вбивства дарьї дугіної. Спеціаліст продемонстрував 5 елементів, за якими можна пересвідчитися у фейковості роботи росіян.

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Як фсб зганьбилася з "військовим посвідченням"

На першому скриншоті видно посвідчення батальйону "Азов", представлене фсб, яким його бачать через основні онлайн-інструменти криміналістики. Криміналістика показує час, який художник Photoshop витратив на інструмент клонування, завдяки якомусь вельми тонкому шаблону.



Художник Photoshop витратив на інструмент клонування / фото Лаурі Ліннамяе

За словами експерта, ніщо не може зрівнятися з убивчим ефектом тіні. Немає обмежень у тому, чого ви можете досягти за допомогою розмивання Гауса.



Ефект тіні на посвідченні / фото Лаурі Ліннамяе

"Як назвати ті рівні помилок jpeg, які не збігаються під час вставлення об’єкта на фон? Провокація", – зазначив Ліннамяе.



Помилки вставлення об’єкта на фон / фото Лаурі Ліннамяе

Експерт пожартував, що треба "забути про чудові трюки, коли ви вирізаєте чиєсь обличчя з фону". А "старий добрий ластик із м'якими краями вірніший за трактор".

Помилки вирізу обличчя з фону / фото Лаурі Ліннамяе

На п'ятому скриншоті помітно "час для магії чарівної палички".

"Ще кілька рівнів помилок: голова, фон, штамп. Бачите, куди я веду?" – додав Ліннамяе.



"Час для магії чарівної палички" / фото Лаурі Ліннамяе

Естонія відреагувала на російську версію

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу назвав провокацією заяву фсб росії про причетність до вбивства дарьї дугіної українки Наталії Вовк і її втечу в країну.

Він заявив, що росія намагається чинити тиск на Естонію за її підтримку України.

"Естонія розглядає заяви фсб як провокацію росії. Більше нам до цього нічого додати", – сказав Рейнсалу.

Нагадаємо, що раніше у росії заявили, що "виконавиця убивства" вже нібито перебуває в Естонії. Там вимагають в Талліна видати жінку їм, а в разі не виконання прохання погрожують "жорсткими діями".

Що відомо про вбивство доньки дугіна

Увечері 20 серпня на Можайському шосе у Підмосков'ї вибухнув Land Cruiser Prado, який належить доньці натхненника путіна дарьї дугіній. Це сталося прямо посеред руху. Водій та дівчина загинули на місці події.

Відомо, що дарья поверталася з фестивалю "Традиція". Її батько повинен був їхати в тій самій автівці, але в останній момент сів в іншу.

російські правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Вони стверджують, що в автомобілі була закладена вибухівка.

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