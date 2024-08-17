Адвокат Зінченка поскаржився на правоохоронців, які не порушили справу щодо доньки Фаріон

Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон подав скаргу до суду щодо бездіяльності правоохоронців. Розгляд заяви відбувся у Львові, 16 серпня.

Ігор Сулима поскаржився на те, що поліція проігнорувала заяву Зінченка, у якій той просив відреагувати належним чином на погрози вбивством з боку доньки Ірини Фаріон.

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Яке рішення постановив суд

Так, адвокат Зінченка у своєму зверненні висловлював незадоволення роботою керівника Національної поліції у Львівській області, адже той не вніс відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Справа у тому, що 5 серпня В'ячеслав Зінченко написав заяву у поліцію щодо відкриття кримінального провадження і проведення розслідування через погрозу вбивством з боку доньки Ірини Фаріон – Софії Семчишин. Йдеться про ситуацію, яка сталася під час обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Під час перерви дочка Фаріон в присутності журналістів почала висловлюватись до мого підзахисного і погрожувала вбивством. Там була присутня судова охорона, прокурори і, на жаль, ніхто не зупинив (Софію Семчишин – 24 Канал),

– сказав Сулима.

За його словами, наявні відеодокази інциденту. За дії Семчишин передбачено кримінальну відповідальність, наголосив адвокат.

Втім, суддя Галицького районного суду скаргу Сулими не задовільнила. Той планує подавати апеляцію.

Нагадаємо, що батьки підозрюваного у вбивстві Фаріон 18-річного Зінченка розповіли про хід справи.