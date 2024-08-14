Семчишин розповіла, що вбивця у провулку зарядив пістолет, обійшов Фаріон та застрелив її.

Дивіться також Адвокат заборонив підозрюваному в справі Фаріон спілкуватися зі ЗМІ

Одягнув рукавиці, заправив пістолет і вбив впритул

Донька мовознавиці поділилася своїми припущеннями щодо подробиць вбивства її матері.

Вбивця сидів ось там на лавці, а її валіза стояла отут. Це можуть бути лише мої здогадки, але в мене було відчуття, коли я це побачила, що він бачив це. І коли валіза стояла отам, вона вже спустилася і трошки нижче пройшла. Отут від одягнув рукавиці. У провулку він заправив пістолет, обійшов її і впритул застрелив, тобто вбив,

– розповіла Семчишин.

Також, за її словами, 17 – 18 липня мама проходила повз підозрюваного, який сидів на лавці, але не звернула на нього уваги.

Семчишин зауважила, що може лише здогадуватися, чому зловмисник вбив її матір в перший день її відпустки.

Тут багато здогадок. Але те, що він вдень впритул вбив жінку… Просто підійти, це рука навіть не здригнулася в нього, – це дуже жорстоке вбивство,

– сказала вона.