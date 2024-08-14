Семчишин розповіла, що вбивця у провулку зарядив пістолет, обійшов Фаріон та застрелив її.
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Одягнув рукавиці, заправив пістолет і вбив впритул
Донька мовознавиці поділилася своїми припущеннями щодо подробиць вбивства її матері.
Вбивця сидів ось там на лавці, а її валіза стояла отут. Це можуть бути лише мої здогадки, але в мене було відчуття, коли я це побачила, що він бачив це. І коли валіза стояла отам, вона вже спустилася і трошки нижче пройшла. Отут від одягнув рукавиці. У провулку він заправив пістолет, обійшов її і впритул застрелив, тобто вбив,
– розповіла Семчишин.
Також, за її словами, 17 – 18 липня мама проходила повз підозрюваного, який сидів на лавці, але не звернула на нього уваги.
Семчишин зауважила, що може лише здогадуватися, чому зловмисник вбив її матір в перший день її відпустки.
Тут багато здогадок. Але те, що він вдень впритул вбив жінку… Просто підійти, це рука навіть не здригнулася в нього, – це дуже жорстоке вбивство,
– сказала вона.
- Нагадаємо, що 19 липня 2024 року у Львові вбили Ірину Фаріон. Жінка отримала кульове поранення голову, а через кілька годин померла у лікарні.
- Підозрюваний – 18-річний дніпрянин В’ячеслав Зінченко. Він перебуває під вартою без права внесення застави.