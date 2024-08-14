Семчишин рассказала, что убийца в переулке зарядил пистолет, обошел Фарион и застрелил ее.
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Надел перчатки, заправил пистолет и убил в упор
Дочь языковеда поделилась своими предположениями относительно подробностей убийства ее матери.
Убийца сидел вот там на скамейке, а ее чемодан стоял тут. Это могут быть только мои догадки, но у меня было ощущение, когда я это увидела, что он видел это. И когда чемодан стоял там, она уже спустилась и немножко ниже прошла. Тут он надел перчатки. В переулке он заправил пистолет, обошел ее и в упор застрелил, то есть убил,
– рассказала Семчишин.
Также, по ее словам, 17 – 18 июля мама проходила мимо подозреваемого, который сидел на скамейке, но не обратила на него внимания.
Семчишин заметила, что может только догадываться, почему злоумышленник убил ее мать в первый день ее отпуска.
Здесь много догадок. Но то, что он днем в упор убил женщину... Просто подойти, это рука даже не дрогнула у него, – это очень жестокое убийство,
– сказала она.
- Напомним, что 19 июля 2024 года во Львове убили Ирину Фарион. Женщина получила пулевое ранение голову, а через несколько часов умерла в больнице.
- Подозреваемый – 18-летний днепрянин Вячеслав Зинченко. Он находится под стражей без права внесения залога.