Семчишин рассказала, что убийца в переулке зарядил пистолет, обошел Фарион и застрелил ее.

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Надел перчатки, заправил пистолет и убил в упор

Дочь языковеда поделилась своими предположениями относительно подробностей убийства ее матери.

Убийца сидел вот там на скамейке, а ее чемодан стоял тут. Это могут быть только мои догадки, но у меня было ощущение, когда я это увидела, что он видел это. И когда чемодан стоял там, она уже спустилась и немножко ниже прошла. Тут он надел перчатки. В переулке он заправил пистолет, обошел ее и в упор застрелил, то есть убил,

– рассказала Семчишин.

Также, по ее словам, 17 – 18 июля мама проходила мимо подозреваемого, который сидел на скамейке, но не обратила на него внимания.

Семчишин заметила, что может только догадываться, почему злоумышленник убил ее мать в первый день ее отпуска.

Здесь много догадок. Но то, что он днем в упор убил женщину... Просто подойти, это рука даже не дрогнула у него, – это очень жестокое убийство,

– сказала она.