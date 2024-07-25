Ймовірний вбивця Фаріон міг готуватися й до інших злочинів, – Клименко

Ймовірний вбивця мовознавиці Ірини Фаріон міг готуватися також до інших злочинів. 18-річний хлопець почав готуватися до вбивства ще в травні.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Про затримання 18-річного жителя Дніпра стало відомо в четвер, 25 липня.

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Хлопець міг готуватися до інших злочинів

За словами глави МВС, можливий вбивця почав готуватися за два місяці до вчинення злочину.

Наприклад, таку панаму, яка на ньому була, він придбав ще у травні 2024 року, як і весь інший одяг. Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння злочину, а, можливо, і інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних дій,

– розповів Клименко.

Він також додав, що підозрюваний щонайменше три рази змінював місця проживання у Львові.

До слова, затриманого 18-річного хлопця доправлять у Львів після завершення процесуальних дій у Дніпрі для обрання запобіжного заходу. За словами правоохоронців, у Львів він має бути доправлений до кінця дня.