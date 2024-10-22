Вбивство бізнесмена в Одеській області інсценували: замовника затримали, він працював на Росію

Правоохоронці та СБУ запобігли скоєння замовного вбивства бізнесмена та голови громадського формування в Одеській області. Наразі чоловіка, який найняв кілера для здійснення злочину, затримали.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України. За попередньою інформацією ЗМІ, йдеться про замовне вбивство бізнесмена Геннадія Бейбутяна.

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СБУ затримала замовника вбивства бізнесмена

Як з'ясувалося, вбивство замовила російська спецслужба, яка хотіла здійснити "показову" ліквідацію діяча, котрий публічно підтримував мобілізацію. Таким чином ворог хотів посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Поліції та СБУ вдалося встановити, що після успішного виконання вбивства російські спецслужби планували замовити вбивства інших активістів із публічною проукраїнською позицією. Але українські правоохоронці провели багатоходову операцію та імітували вбивство.

За даними СБУ, ним виявився 43-річний громадянин України, який потрапив у поле зору російських спецслужб у 2017 році, коли працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів. Після повномасштабного вторгнення звʼязок з ним було поновлено.

Зазначається, що завданням агента був пошук кілера, який міг здійснити замовне убивство за 80 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали російського агента "на гарячому", коли він збирався передати «докази» замовного вбивства куратору з Росії.

Під час затримання у публічному місці зловмисник мав при собі бойову гранату Ф-1, застосування якої могло призвести до людських жертв, та мобільний телефон із доказами комунікації з російським куратором,

– йдеться у повідомленні.

Вбивство бізнесмена в Одеській області інсценували / Фото СБУ

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у замаху на вбивство, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За даними джерел РБК-Україна, йшлося про бізнесмена Геннадія Бейбутяна, тіло якого, як повідомлялося, з вогнепальними пораненнями було виявлено біля автомобіля на Старолюстдорфській дорозі. ЗМІ писали, що слідство розглядало ймовірність замовного вбивства.