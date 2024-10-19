Про це пише "Думська". Наразі встановлюють обставини стрілянини. Як з'ясувалося, вбитим виявився бізнесмен Геннадій Бейбутян.

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В Одесі застрелили бізнесмена

Тіло Геннадія Бейбутяна знайшли біля автомобіля загиблого на Старолюстдорфській дорозі. За даними журналістів, зараз слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких замовне вбивство та можливий конфлікт на дорозі.

Геннадія виявили біля автомобіля "Тесла", який стояв на аварійках із відкритими дверима. На тілі виявили два поранення в області грудної клітини та одне – голови.

Журналісти нагадують, що три роки тому, у вересні 2021 року, Бейбутян фігурував у скандалі щодо незаконного захоплення влади в кооперативі "Лагуна" та нападу на журналістів, які приїхали висвітлювати цю тему.

Геннадій Бейбутян був директором ТОВ "Автошлях південь", СК "Житлосервіс", ТОВ "Автотех". КСІДБ "Лагуна", ГФОГП "Підрозділ сприяння правоохоронним органам" і Миколаївська філія ТОВ "Автотех".

Нагадаємо, що в ніч проти п'ятниці, 4 жовтня, у селищі Лопатин на Львівщині виявили мертвими місцевого підприємця Руслана Білоуса та його дружину Галину Білоус. Їхні тіла з вогнепальними пораненнями знайшов зять у приватному дерев'яному будинку на території озер біля лісу.