На Полтавщині чоловік розстріляв сусідів та підірвав себе: серед жертв колишній мер
Джерело:"Полтавська хвиля"
У Лохвиці Полтавської області місцевий житель 53 років застрелив трьох людей. Серед жертв – колишній міський голова В'ячеслав Демчук.
Про моторошне вбивство повідомила пресслужба Нацполіції у Полтавській області. Про те, що загинув колишній мер, місцевим ЗМІ підтвердив міський голова Віктор Радько.
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Подробиці моторошного злочину
У неділю 21 травня у Лохвиці чоловік влаштував стрілянину. За словами місцевих жителів, стрілянину влаштував місцевий чоловік, який мав вдома мисливську рушницю. Мер міста розповів журналістам, що зловмисник увірвався до сусідів, одним з яких був колишній міський голова В'ячеслав Демчук.
Начальник Головного управління поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що місцевий 53-річний чоловік у трьох домогосподарствах застрелив трьох сусідів:
- 67-річного та 47-річного чоловіків,
- 63-річну сусідку.
У поліції додали, що зловмисник стріляв із гладкоствольної зброї, після чого повернувся у власне домоволодіння та підірвав себе.
Поліція відкрила кримінальне провадження
Наразі на місці злочину працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП. Обставини та причини трагедії з'ясовують слідчі.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 115 частини 2 КК України – умисне вбивство більш ніж двох людей.