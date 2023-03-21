Застрелили через сварку на дорозі: підозрювані у вбивстві воїна Щербини постануть перед судом

Минулого року у Києві стався дорожній конфлікт, внаслідок якого загинув військовий Олексій Щербина. Тепер троє підозрюваних постали перед судом.

Так, до суду направили обвинувальний акт стосовно трьох учасників дорожнього конфлікту. Вбивство військового сталося 21 жовтня 2022 року та тоді ж набуло гучного розголосу.

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Підозрювані у вбивстві Щербини постануть перед судом

Як виявилось, між потерпілим на авто "Хюндай" та водієм "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Через це пасажири "Лексус" побили постраждалого.

Після цього водій "Лексуса" вистрілив у чоловіка та втік разом з товаришами.

У підсумку потерпілий від отриманих травм помер. Загиблий виявився добровольцем ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина.

Згодом правоохоронці затримали нападників. Наразі досудове розслідування завершили.

Обвинувальний акт відносно трьох зловмисників, які перебувають під вартою, скеровано до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті,

– зазначили у прокуратурі.



Місце, де трапився конфлікт / фото прокуратури

Що відомо про вбитого Олексія Щербину