Розчленував і вивіз на територію, що була в окупації: 80-річний харків'янин жорстоко вбив гостя

У Харкові 80-річний пенсіонер жорстоко вбив чоловіка, якого запросив у гості. Після цього він розчленував тіло та вивіз рештки за місто – на територію садового товариства, яке раніше було під окупацією.

До правоохоронців 21 січня звернулася 45-річна жінка. Вона заявила, що виявила у квартирі батька тіло людини без голови та рук.

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Пенсіонер після вбивства зник

Донька затриманого розповіла, що останній раз її 80-річний батько виходив на зв'язок кілька днів тому і більше ніяк про себе не нагадував. Тому вона вирішила навідатися до нього додому, де і побачила моторошну картину. Працівники слідчо-оперативної групи під час огляду місця події вилучили речові докази:

одяг загиблого,

можливі знаряддя вбивства.

Слідчі розпочали досудове розслідування та відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Працівники кримінальної поліції під час відпрацювання прилеглої території провели поквартирне опитування мешканців багатоповерхівки.

Вони з'ясували, що батько заявниці напередодні спілкувався з 84-річним жителем району, який живе у сусідньому будинку. Правоохоронці оперативно встановили місце проживання жертви та з'ясували, що пенсіонер не з'являвся вдома вже 2 дні.

Розтин тіла показав, що вбитим є саме цей громадянин. Батько заявниці, він же власник квартири, де сталося вбивство, відключив мобільні телефони й зник у невідомому напрямку,

– повідомили у поліції.

Правоохоронці відпрацювали усі можливі місця, де міг переховуватися пенсіонер, перевірили коло його знайомих, родинні та дружні зв'язки, а також орієнтували на розшук наряди поліції та патрульних.

Дивіться фото затримання пенсіонера / Фото поліції Харківської області

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Правоохоронці знайшли зловмисника

Врешті поліцейські виявили зловмисника на автобусній зупинці по вулиці Академіка Павлова при виїзді з Харкова. Він пояснив слідчим, що вдень 19 січня зустрів на вулиці постраждалого та запросив його до себе в гості. Там вони вживали алкоголь.

"Застілля затягнулося до вечора, в цей час між чоловіками виникла сварка. Гість розлютив хазяїна квартири й той вдарив його кілька разів сокирою в обличчя, після чого спокійно пішов спати", – мовиться у повідомленні поліції.

Вранці наступного дня пенсіонер побачив, що накоїв, та вирішив позбавитися тіла. Щоб приховати сліди злочину, він розчленував тіло і наступного дня вивіз його частини на тачці за межі Харкова. Рештки зловмисник закопав на території садової ділянки.

Після цього чоловік хотів виїхати на територію іншої області, а потім покинути межі України. Проте дорогою його затримали співробітники карного розшуку.

Поліцейські виявили частини тіла вбитого в тому місці, де вказав затриманий. Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Йому загрожує до 15 років за ґратами.