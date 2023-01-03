Як зазначають, вбивство спровокувала сварка між 44-річним батьком та його сином. Спочатку хлопець побив чоловіка палицею, а коли той впав на підлогу – завдав смертельного удару кухонним ножем.

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Яку відповідальність понесе вбивця

Аби приховати злочин, 18-річний вбивця викинув тіло свого батька до зливної ями на подвір'ї. Слідчі вже повідомили хлопцю про підозру у скоєнні злочину.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Покаранням за умисне вбивство є позбавлення волі на строк від восьми до двадцяти п'яти років або довічне позбавлення волі.

Тіло знайшли у зливній ямі / Фото поліція Харківщини

Син під час сварки зарізав батька ножем / Фото поліція Харківщини

У Польщі жорстоко вбили українця: головне

У Польщі знайшли понівечене тіло чоловіка, який імовірно, є українцем. Схоже, що сталося жорстоке вбивство. Тіло чоловіка знайшли в одному із кварталів Мазовецького воєводства. Воно було сильно понівечене множинними ножовими пораненнями на спині та грудях.

На місці багато годин працювали співробітники кримінальної міліції та слідчі місцевої районної прокуратури. Вони ніяк не коментують справу, але сказали, що це жорстоке вбивство.

Згідно з інформацією ЗМІ, постраждалий кілька років жив у Польщі. Польські журналісти пишуть, що за їхніми даними жертвою є 55-річний чоловік, який працював на місцевому молочному кооперативі. Він винаймав квартиру, де і знайшли його тіло. Поки що у справі ніхто не заарештований.