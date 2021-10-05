Вбивство поліцейського в Чернігові: журналісти відтворили всю хронологію подій

Камери спостереження АТБ о 23:22 зафіксували, як чоловік, схожий на вбитого поліцейського Артура Єрохіна, вступає в сутичку. Друга сторона конфлікту – хлопець у жовтій куртці.

Хронологія моторошних подій

Наступне зображення – о 23:28 до супермаркету зайшов чоловік, схожий на Володимира Савона. Він ніс куртку.

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Вже о 23:29 один з юнаків намагався вивести з супермаркету чоловіка, схожого на Савона. Стартує сутичка.

О 23:31 за чоловіком, схожим на Савона, прямували четверо хлопців.

Наступне відео показує, як якогось майже непритомного чоловіка тягнуть по підлозі. Окрім того, його декілька разів вдаряють кулаками.

У цей час чоловіка, схожого на Савона, грабують.

Охоронець спілкується з молодиками, водночас не втручається у конфлікт. Спершу хлопці намагаються підняти постраждалого чоловіка. Після безуспішних спроб вони залишають його лежати та виходять з АТБ.

Реакція АТБ

Речник мережі АТБ Сергій Демченко заявив, що чоловік згодом отямився.

Після того, як молодики вийшли з магазину, через хвилину цей чоловік підіймається на ноги і залишає також особисто магазин на своїх ногах. Він залишає магазин. Це факт,

– заявив Демченко.

Він також наголосив: поліцію співробітники супермаркету викликали відразу. Вони діяли у межах своїх повноважень і посадових обов'язків.

Коли прибули правоохоронці, учасників конфлікту вже не було в АТБ.

Батько підозрюваного про причини бійки

Батько одного з підозрюваних заявив, що гурт підлітків відпочивав у центрі міста. Згодом одній з дівчат стало погано. До АТБ молоді люди прибули, щоб купити води.

"Дмитро пішов в туалет за магазином, а Ярослав пішов за водою. Дмитро, коли повертався, дівчина біжить і кричить: "Ярослава б'ють"! Дмитро прискорив крок – дивиться у Ярослава гематома на щоці і ззаду кров тече, – розповів чоловік.

Один з підозрюваних заявив, що поліцейські начебто були нетверезі. Водночас підтвердження цієї інформації нема.

Загибель Єрохіна

Вже о 23:54 Єрохін не чинив опору. Він лежав скривавлений на асфальті. Причиною смерті стали 20 ударів у голову.

Савон лежить непритомний. Наразі він перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У нього діагностували рани обличчя, голови та струс головного мозку.

Напад на поліцейських

Трагедія сталася у чернігівському районі Масани у ніч з 1 на 2 жовтня.

Між групою юнаків та правоохоронцями спалахнув конфлікт.

Поліцейські Єрохін і Савон були у відпустці.

Єрохін загинув на місці події. Савона госпіталізували.

За фактом злочину затримали 6 підозрюваних. З них 3 – неповнолітні.

За попередніми даними, підлітки шумно поводилися у супермаркетів. Через це правоохоронці зробили їм зауваження. Спалахнув конфлікт.

У день конфлікту правоохоронці відпочивали у місцевій піцерії. Жодних конфліктів у закладі не було.