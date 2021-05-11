Били ногами й кийками: у Португалії винесли вирок у справі про вбивство українця в аеропорту

Резонансна справа про смерть українця Ігоря Гоменюка у Португалії завершилася. Трьох інспекторів міграційної служби визнали винними.

Їх засудили до тривалих термінів ув'язнення – двох до 9 і одного до 7 років. Слідство встановило, що інспектори били українця кийками й ногами, при цьому закувавши його в кайданки.

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Загибель українця в аеропорту Лісабона: відомі судові вироки

Суд у Португалії визнав, що троє інспекторів міграційної служби країни в аеропорту міста Лісабон били Ігоря Гоменюка ногами та кийками, зламали йому ребра, при цьому закували українця у кайданки.

Інспектори отримали вироки за вбивство – вони завдали тяжких тілесних ушкоджень людині під час допиту, що призвело до її смерті. Двох португальців засудили до 9 років ув'язнення кожному, ще одного – до 7 років.

Вбивство українця у Португалії: коротко про трагедію