Вдарив ножем 11 разів: буковинський прикордонник піде під суд через смертельну різанину

На Буковині прикордонника підозрюють у вбивсті 22-річного хлопця біля одного з розважальних закладів. За версією слідства, він під час сварки з молодиком дістав ніж і наніс йому 11 ударів.

Правоохоронці завершили розслідування і скерували справу до суду. Тепер прикордоннику загрожує до 15 років ув'язнення.

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Деталі трагедії

Вбивство сталося ще 13 березня. За даними слідчих, прикордонник, у якого була відпустка, вирішив розважитися в одному із закладів у Вижницькому районі. Там у нього виник конфлікт з 22-річним хлопцем. Під час сварки підозрюваний дістав ніж і кинувся на потерпілого.

Хлопець загинув, а прикордонника заарештували без права внесення застави. Тепер на нього чекає суд за статтею про умисне вбивство.

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