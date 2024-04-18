Величезний мінус для росіян: Черник назвав результати атаки по аеродрому в Джанкої

Уночі 17 квітня по аеродрому в Джанкої відбулися влучання. Як наслідок, знищено техніку та особовий склад росіян.

Результати цієї атаки проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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Удар по аеродрому

За його словами, це чудова новина. Схоже на те, що працювала MGM-140 ATACMS. Це балістична ракета, яка є дуже високошвидкісною – понад 5400 кілометрів на годину. Думаю, що був застосований боєприпас "Block 1" або "М39" із суббоєприпасами М74.

На відстані до 165 кілометрів така ракета може комплектуватися з 900 отаких субелементів. Найімовірніше, що так і було, тому що ураження дуже великі. Детонація дуже велика,

– зазначив Петро Черник.

Субелемент – це така кулька розміром приблизно, як апельсин, й начинена вибухівкою. Коли засипають великою кількістю саме таких субелементів — детонація неминуча.

"Те, що здетонував БК – прекрасно. Проте дуже важливо, що згоріли саме пускові установки С-400, бо це величезний мінус у частинній вартості. Нагадаю, дивізіон С-400 на світових ринках рахується в межах від мільярда до мільярда двісті мільйонів доларів. Це неймовірно багато", – наголосив військовий експерт.

Виробляти таку техніку росіяни можуть, але все важче і важче, бо є проблема із мікроелектронікою,

– наголосив військовий експерт.

Крім того, за словами експерта, важливо, що загинуло 30 людей. Найімовірніше – це все технічний персонал, який обслуговував цю техніку. А в частині підготовки таких людей це дуже тривала і дуже вартісна справа.

Чим заміняють А-50

Також на аеродромі у Джанкої могли знищити російський гелікоптер морського базування Ка-27. Була інформація, що росіяни почали їх використовувати для патрулювання узбережжя, адже бояться морських дронів. Усе через те, що в них стало менше А-50.

За словами Черника, якщо стане менше такої техніки, то покращаться умови для морського десанту, особливо на західному березі. Ми вже маємо такий досвід й це не одиничний випадок, адже кілька таких рейдів вже були.

Розуміємо, що чим більше триматимемо противника у напрузі, саме по береговій лінії, тим більше йому треба буде відволікати туди сил і засобів. А точно тоді щось не доїде до фронту,

– наголосив військовий експерт.

"А-50 виконували цю роботу в радіотехнічному режимі, бо все має свій радіопочерк, у тому числі вода і земля. Якщо вони все більше активізовують саме гелікоптери морського базування для візуального спостереження за лінією узбережжя – це означає, що в стратегічному сенсі їхній потенціал поволі рухається вниз", – пояснив військовий експерт.

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