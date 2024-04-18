Величезний мінус для росіян: Черник назвав результати атаки по аеродрому в Джанкої
Уночі 17 квітня по аеродрому в Джанкої відбулися влучання. Як наслідок, знищено техніку та особовий склад росіян.
Результати цієї атаки проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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Удар по аеродрому
За його словами, це чудова новина. Схоже на те, що працювала MGM-140 ATACMS. Це балістична ракета, яка є дуже високошвидкісною – понад 5400 кілометрів на годину. Думаю, що був застосований боєприпас "Block 1" або "М39" із суббоєприпасами М74.
На відстані до 165 кілометрів така ракета може комплектуватися з 900 отаких субелементів. Найімовірніше, що так і було, тому що ураження дуже великі. Детонація дуже велика,
– зазначив Петро Черник.
Субелемент – це така кулька розміром приблизно, як апельсин, й начинена вибухівкою. Коли засипають великою кількістю саме таких субелементів — детонація неминуча.
"Те, що здетонував БК – прекрасно. Проте дуже важливо, що згоріли саме пускові установки С-400, бо це величезний мінус у частинній вартості. Нагадаю, дивізіон С-400 на світових ринках рахується в межах від мільярда до мільярда двісті мільйонів доларів. Це неймовірно багато", – наголосив військовий експерт.
Виробляти таку техніку росіяни можуть, але все важче і важче, бо є проблема із мікроелектронікою,
– наголосив військовий експерт.
Крім того, за словами експерта, важливо, що загинуло 30 людей. Найімовірніше – це все технічний персонал, який обслуговував цю техніку. А в частині підготовки таких людей це дуже тривала і дуже вартісна справа.
Чим заміняють А-50
Також на аеродромі у Джанкої могли знищити російський гелікоптер морського базування Ка-27. Була інформація, що росіяни почали їх використовувати для патрулювання узбережжя, адже бояться морських дронів. Усе через те, що в них стало менше А-50.
За словами Черника, якщо стане менше такої техніки, то покращаться умови для морського десанту, особливо на західному березі. Ми вже маємо такий досвід й це не одиничний випадок, адже кілька таких рейдів вже були.
Розуміємо, що чим більше триматимемо противника у напрузі, саме по береговій лінії, тим більше йому треба буде відволікати туди сил і засобів. А точно тоді щось не доїде до фронту,
– наголосив військовий експерт.
"А-50 виконували цю роботу в радіотехнічному режимі, бо все має свій радіопочерк, у тому числі вода і земля. Якщо вони все більше активізовують саме гелікоптери морського базування для візуального спостереження за лінією узбережжя – це означає, що в стратегічному сенсі їхній потенціал поволі рухається вниз", – пояснив військовий експерт.
Які ще теми аналізував Черник
- Окупанти завдали удару по Чернігову. На думку Петра Черника, це був запланований удар. Адже ракету треба підготувати, визначити цілі покладання, зробити самі пуски. Вони готувалися до цього. Це країна терористів.
- Дрони СБУ уразили радіолокаційний комплекс "Небо-У" на території Росії. Військовий експерт пояснив, що вона покликана у наземному режимі виконувати ту саму роботу, яку виконує А-50. На великих відстанях обчисляти все у радіорежимі.
- Дрони ГУР вранці 17 квітня атакували авіаційний завод у Татарстані, де ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М. За словами військового експерта, будь-яка ремонтна база, котра пошкоджується, вітається. Адже це понижує загальний їх бойовий потенціал всього того, що може перебувати на крилі й запускати у наш бік.