Огромный минус для россиян: Черник назвал результаты атаки по аэродрому в Джанкое

Ночью 17 апреля по аэродрому в Джанкое произошли попадания. Как следствие, уничтожена техника и личный состав россиян.

Результаты этой атаки проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Удар по аэродрому

По его словам, это отличная новость. Похоже на то, что работала MGM-140 ATACMS. Это баллистическая ракета, которая является очень высокоскоростной – более 5400 километров в час. Думаю, что был применен боеприпас "Block 1" или "М39" с суббоеприпасами М74.

На расстоянии до 165 километров такая ракета может комплектоваться из 900 этаких субэлементов. Вероятнее всего, что так и было, потому что поражения очень большие. Детонация очень большая,

– отметил Петр Черник.

Субелемент – это такой шарик размером примерно, как апельсин, и начиненный взрывчаткой. Когда засыпают большим количеством именно таких субелементов - детонация неизбежна.

"То, что сдетонировал БК – прекрасно. Однако очень важно, что сгорели именно пусковые установки С-400, потому что это огромный минус в частичной стоимости. Напомню, дивизион С-400 на мировых рынках считается в пределах от миллиарда до миллиарда двести миллионов долларов. Это невероятно много", – отметил военный эксперт.

Производить такую технику россияне могут, но все труднее и труднее, потому что есть проблема с микроэлектроникой,

– подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, важно, что погибло 30 человек. Скорее всего – это все технический персонал, который обслуживал эту технику. А в части подготовки таких людей это очень длительное и очень дорогостоящее дело.

Чем заменяют А-50

Также на аэродроме в Джанкое могли уничтожить российский вертолет морского базирования Ка-27. Была информация, что россияне начали их использовать для патрулирования побережья, ведь боятся морских дронов. Все из-за того, что у них стало меньше А-50.

По словам Черника, если станет меньше такой техники, то улучшатся условия для морского десанта, особенно на западном берегу. Мы уже имеем такой опыт и это не единичный случай, ведь несколько таких рейдов уже были.

Понимаем, что чем больше будем держать противника в напряжении, именно по береговой линии, тем больше ему надо будет отвлекать туда сил и средств. А точно тогда что-то не доедет до фронта,

– подчеркнул военный эксперт.

"А-50 выполняли эту работу в радиотехническом режиме, потому что все имеет свой радиопочерк, в том числе вода и земля. Если они все больше активизируют именно вертолеты морского базирования для визуального наблюдения за линией побережья – это означает, что в стратегическом смысле их потенциал медленно движется вниз", – пояснил военный эксперт.

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