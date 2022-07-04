Маємо величезний прорив, – Куюн пояснив, що покращило ситуацію з пальним

Україна змогла покращити ситуацію з пальним. І щоб більше не виникало дефіциту на АЗС, потрібно продовжувати збільшувати обсяги імпорту. Окрім того, у серпні варто очікувати нове навантаження на пальне.

Величезний прорив на ринку пального

Про це 24 каналу розповів експерт, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. Він каже, що зараз є величезний прорив на ринку пального.

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На його думку, "розрядити"" ситуацію з пальним дозволило скасування державного регулювання цін в кінці травня.

Через це за минулий місяць-півтора зросло постачання пального, кількість операторів, імпортерів в Україні зараз у 2,5 разів більша, ніж було до війни,

– заявив Куюн.

За його словами, це говорить про те, що ринок активізувався і загальними зусиллями Україна забезпечила непоганий результат.

Ще може бути дефіцит пального

Водночас експерт каже, що розслаблятися зарано, бо надалі ситуація з пальним буде залишатися напруженою.

В нас попереду серпень, вересень, а це пікові місяці навантаження на пальне. Бо це завжди жнива, активізація бізнесу, там треба буде ще більше пального і привозити його буде все складніше,

– заявив Сергій Куюн.

Як зазначив експерт, зараз світ вступає у фазу серйозного дефіциту пального. “Для Європи великою проблемою буде відмова від російських енергоресурсів. Тому нам буде все важче знаходити пальне”, – підсумував експерт.

Окрім того, ворог тримає "на прицілі" нашу нафтову інфраструктуру. Нещодавно знову були удари по нафтопереробних заводах.

Сергій Куюн про ситуацію з пальним та прогнози на наступні місяці: відео



Додамо, що наразі середня ціна на пальне (станом на 1 липня) така: