Незвичайні великодні традиції католиків: у якій країні відбувається поховання оселедця

31 березня католики відзначатимуть Великдень. З покоління в покоління переходять традиції та звичаї щодо його святкування. Водночас кожен народ відзначає Великдень по-своєму.

Насамперед це свято є символом початку нового життя як для українців, так і для інших народів світу. З нагоди його святкування люди дотримуються чималої кількості звичаїв. 24 канал підготував добірку Великодніх традицій та обрядів, які існують у різних країнах світу.

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Польща

Жителі святкують Великдень протягом двох днів – неділі та понеділка.

У неділю вранці люди йдуть на літургійну службу у костел, а вже пізніше святкують за столом. Трапезу починають з молитви, а сніданок складається з освячених пасок, яєць, м'яса та ковбаси. Цікаво, що, за традицією, на Великдень мають зібратися всі покоління однієї родини разом.

Святкування понеділка славиться поливанням одне одного водою, за це його і називають "мокрим". Пакети з водою падають з вікон на голови перехожих, літають вагонами метро, обливаючи пасажирів, однак ніхто не обурюється, усім це подобається.

Поганою прикметою вважається залишитися сухим у "мокрий" понеділок. До того ж поляки вважають, що вода принесе здоров'я та удачу в цей день.



"Мокрий понеділок" у Польщі / Фото з відкритих джерел

Фінляндія

Фіни надають перевагу святкуванню Великодня на природі разом з родиною. Ба більше, це все відбувається протягом чотирьох днів – з п'ятниці до понеділка.

Підготовка до Великодня починається ще з вечора Чистого четверга. Робочий день закінчується раніше аби встигнути зробити паски, пофарбувати яйця та купити все до частування.

Водночас, у місті Гельсінкі, під час Страсної п'ятниці фіни зазвичай вже роз'їжджаються, до того ж у цей день не працюють магазини, банки та інші установи.

Франція

З Чистого четверга по Страсну суботу дзвони мовчатимуть для того, щоб люди вшанували смерть Ісуса Христа. Вже в неділю, в знак радості щодо Воскресіння Христа, дзвін лунає вулицями. Французи починають обніматися і цілуватися, коли чують довгоочікуваний звук дзвонів.

До того ж віряни готують шоколадні яйця і ховають їх від дітей. Пізніше малеча грає в гру з підкиданням яєць у повітря: програє той, чиє яйце першим впаде на підлогу.

Румунія

З четверга чоловіки припиняють свої господарські роботи, а жінки починають готувати ритуальні страви – паски та випечений калач "Cozonac".

До того ж у цей день займаються фарбуванням яєць та розписом писанок. Традиційною стравою є смажене великоднє ягня, ба більше, усю їжу готують у печі.



Румунський козунак / Фото з відкритих джерел

Італія

Традиційної стравою є "Великодній голуб" – шпинатно-яєчний пиріг, який схожий на церковний купол.

У Страсну п'ятницю відбувається процесія, де люди, одягнені в чорне, мовчки йдуть темними вулицями, освітлюючи собі дорогу свічками.

У католиків головною стравою здавна є баранина. І сьогодні в Італії, навіть у найменшому селі, на Великдень її їдять.



"Великодній голуб" в Італії / Фото з відкритих джерел

Швейцарія

Цікаво, що раніше в Страсну п'ятницю можна було виходити тільки босоніж на вулицю. Ба більше, у деяких кантонах досі є традиція під час свят ловити відображення сонячних променів у воді.

Водночас у столиці всі жителі зустрічають Великодню неділю на місці елеватора в старій частині міста. Там організовуються справжні бої писанками, де переможцем стає людина з не розбитим яйцем.



Великдень у різних країнах світу / Фото з відкритих джерел

Ірландія

У Страсну п'ятницю віряни зазвичай не їдять до полудня. У суботу запалюються сотні освічених свічок. А у Великодню неділю на столі можна побачити суп із зеленої цибулі та ягняти. Водночас на вулицях відбуваються танцювальні змагання, переможець яких отримує святковий пиріг.

Цікавою традицією деяких міст Ірландії є символічні похорони оселедця. Рибу кладуть до могили через закінчення строгого посту, де оселедець був основною стравою.

Іспанія

У неділю відбувається найвідоміша Великодня хода в Севільї. Перед церквою Пальма-де-Майорка люди розігрують Страсті Христові.

Водночас у Вержесі відбувається популярний танець скелетів, де чоловіки переодягаються в моторошні костюми і лякають перехожих.



Великодня хода в Севільї / Фото з відкритих джерел

Великдень – це найсвятіший та найчистіший день для усіх вірян у році. Попри відмінності у святкуванні та традиціях різних країнах, Воскресіння Христове об'єднує разом усі родини з кожного куточка планети.