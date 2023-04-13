Кияни зможуть на Великдень перебувати у церкві всю ніч
Джерело:КМВА
У комендантську годину на вулиці не можна перебувати навіть на Великдень, проте ніч можна буде провести у храмі. Тому ті, хто звик святити паску вночі, зможуть перебути в церкві до завершення комендантської години.
У Київській міській військовій адміністрації оприлюднили важливе уточнення щодо богослужінь під час комендантської години.
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Як працюватимуть храми у Києві 15 та 16 квітня
За попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15 та 16 квітня.
15 квітня вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00 години, а 16 квітня заплановані ранкові молебні – в період з 05:00 до 18:00 години.
Комендантська година у столиці триватиме як завжди – з 00:00 до 05:00. Але у військовій адміністрації уточнили, що в цей час можна буде перебувати у храмах.
Запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години. По завершенню комендантської години люди також можуть відвідати церкви та освятити великодній кошик,
– повідомили у КМВА.
Чи можна залишити церкву у випадку повітряної тривоги
У КМВА наголосили, що попри рішення вірян залишитись у храмі на ніч, залишати храми й перебувати на вулицях чи інших громадських місцях під час комендантської години – заборонено. Також усі віряни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, повинні самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. У разі повітряної тривоги пересуватися у комендантську годину можна для того, щоб перейти в безпечне місце.
При оголошенні повітряної тривоги і священнослужителі, і відвідувачі мають обов'язково перейти до найближчої споруди цивільного захисту! Бережіть себе і близьких! Ще раз наголошую: життя кожного українця – найвищий скарб! Нам ще разом відбудовувати мир в Україні після нашої Перемоги!
– сказав начальник КМВА Сергій Попко.
Важливе нагадування:
- Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом чи пішки без спеціальної перепустки.
- Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати її й перевірити наявність документів та встановити причину порушення комендантської години.
- Також, у випадку потреби, правоохоронці можуть оглянути речі, транспортний засіб та навіть помешкання затриманого. Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то може бути застосована фізична силі чи навіть вогнепальна зброя.