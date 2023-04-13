Кияни зможуть на Великдень перебувати у церкві всю ніч

У комендантську годину на вулиці не можна перебувати навіть на Великдень, проте ніч можна буде провести у храмі. Тому ті, хто звик святити паску вночі, зможуть перебути в церкві до завершення комендантської години.

У Київській міській військовій адміністрації оприлюднили важливе уточнення щодо богослужінь під час комендантської години.

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Як працюватимуть храми у Києві 15 та 16 квітня

За попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15 та 16 квітня.

15 квітня вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00 години, а 16 квітня заплановані ранкові молебні – в період з 05:00 до 18:00 години.

Комендантська година у столиці триватиме як завжди – з 00:00 до 05:00. Але у військовій адміністрації уточнили, що в цей час можна буде перебувати у храмах.

Запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години. По завершенню комендантської години люди також можуть відвідати церкви та освятити великодній кошик,

– повідомили у КМВА.

Чи можна залишити церкву у випадку повітряної тривоги

У КМВА наголосили, що попри рішення вірян залишитись у храмі на ніч, залишати храми й перебувати на вулицях чи інших громадських місцях під час комендантської години – заборонено. Також усі віряни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, повинні самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. У разі повітряної тривоги пересуватися у комендантську годину можна для того, щоб перейти в безпечне місце.

При оголошенні повітряної тривоги і священнослужителі, і відвідувачі мають обов'язково перейти до найближчої споруди цивільного захисту! Бережіть себе і близьких! Ще раз наголошую: життя кожного українця – найвищий скарб! Нам ще разом відбудовувати мир в Україні після нашої Перемоги!

– сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Важливе нагадування: