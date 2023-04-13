Киевляне смогут на Пасху находиться в церкви всю ночь
Источник:КМВА
В комендантский час на улице нельзя находиться даже на Пасху, но ночь можно будет провести в храме. Поэтому те, кто привык святить паску ночью, смогут пробыть в церкви до завершения комендантского часа.
В Киевской городской военной администрации обнародовали важное уточнение по поводу богослужений во время комендантского часа.
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Как будут работать храмы в Киеве 15 и 16 апреля
По предварительному графику храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 и 16 апреля.
15 апреля вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00, а 16 апреля запланированы утренние молебны – в период с 05:00 до 18:00.
Комендантский час в столице будет продолжаться как обычно – с 00:00 до 05:00. Но в военной администрации уточнили, что в это время можно будет находиться в храмах.
Введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, пришедшие на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа. По завершении комендантского часа люди также могут посетить церкви и освятить пасхальную корзину.
– сообщили в КМВА.
Можно ли оставить церковь в случае воздушной тревоги
В КМВА отметили, что, несмотря на решение верующих остаться в храме на ночь, покидать храмы и находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа – запрещено. Также все верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать расположение ближайшего укрытия. В случае воздушной тревоги передвигаться в комендантское время можно для того, чтобы перейти в безопасное место.
При объявлении воздушной тревоги и священнослужители, и посетители должны обязательно перейти в ближайшее сооружение гражданской защиты! Берегите себя и близких! Еще раз подчеркиваю: жизнь каждого украинца – высшее сокровище! Нам еще вместе отстраивать мир в Украине после нашей Победы!
– сказал начальник КМВА Сергей Попко.
Важное напоминание:
- Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком без специального пропуска.
- Если в запрещенное время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов и установить причину нарушения комендантского часа.
- Также, в случае необходимости, правоохранители могут осмотреть вещи, транспортное средство и даже помещение задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то может быть применена физическая сила или даже огнестрельное оружие.