В Киевской городской военной администрации обнародовали важное уточнение по поводу богослужений во время комендантского часа.

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Как будут работать храмы в Киеве 15 и 16 апреля

По предварительному графику храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 и 16 апреля.

15 апреля вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00, а 16 апреля запланированы утренние молебны – в период с 05:00 до 18:00.

Комендантский час в столице будет продолжаться как обычно – с 00:00 до 05:00. Но в военной администрации уточнили, что в это время можно будет находиться в храмах.

Введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, пришедшие на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа. По завершении комендантского часа люди также могут посетить церкви и освятить пасхальную корзину.

– сообщили в КМВА.

Можно ли оставить церковь в случае воздушной тревоги

В КМВА отметили, что, несмотря на решение верующих остаться в храме на ночь, покидать храмы и находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа – запрещено. Также все верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать расположение ближайшего укрытия. В случае воздушной тревоги передвигаться в комендантское время можно для того, чтобы перейти в безопасное место.

При объявлении воздушной тревоги и священнослужители, и посетители должны обязательно перейти в ближайшее сооружение гражданской защиты! Берегите себя и близких! Еще раз подчеркиваю: жизнь каждого украинца – высшее сокровище! Нам еще вместе отстраивать мир в Украине после нашей Победы!

– сказал начальник КМВА Сергей Попко.