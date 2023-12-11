Венесуела змушує Гаяну віддати частину своїх територій: чи почнеться війна в Південній Америці

Президент Венесуели Ніколас Мадуро хоче захопити частину сусідньої країни. Вторгнення ще не почалося, але процес з підготовки вже триває.

Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, прокоментувавши можливу нову війну у Південній Америці.

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Зараз Венесуела створює "рамки", аби Гаяна сама передала ці території або ж почнеться військова операція із захоплення регіону Есекібо.

Як ситуація може розвиватися далі

Як вважає Чаленко, Венесуела не зможе використовувати все те російське озброєння, яке в них є на цей момент. Все через рельєф території. Там непрохідні джунглі, по яких не уся військова техніка може проїхати.

Думаю, що там операція буде складатися із захоплення майданчиків, де видобувають нафту. І відповідно захоплення самих свердловин. Очевидно, що сили незрівнянні. Тут набагато більша диспропорція, ніж на війні Росії проти України. Маємо розуміти, що Мадуро на цьому не зупиниться. Він може взагалі потім сказати Гаяні, що хоче ще територій,

– зауважив Чаленко.

Різні підконтрольні Мадуро ЗМІ поширювали наративи про те, що частина Гаяни – це "історичні землі" Венесуели. Це дуже схоже на кремлівські наративи, які запускала Росія для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.

Насправді після анексії Криму та повномасштабно війни Росія відкрила "скриньку Пандори". Зараз у різних частинах світу можуть розпалитися конфлікти за різні так звані "спірні території". Це те, чого намагається зараз досягнути Росія. Важливо, як саме відреагують Сполучені Штати.

Різні країни бачать, що Штатам або не вистачає сил через внутрішньоамериканську ситуацію, або ще через якісь причини. Сьогодні прибираються бар'єри, які не давали здійснити ескалацію. На цьому також гратиме Росія, адже їм важливо робити такі "маленькі вогники" по світу,

– сказав Чаленко.

Ситуація в Гаяні: коротко