Ніколас Мадуро, який нещодавно анонсував анексію Гаяни, підписав 6 указів. Диктатор вже встиг оголосити Ессекібо (регіон сусідньої країни) "24 штатом" Венесуели.

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Що ще зробив Мадуро

Президент Венесуели створив "національну вищу комісію на захист Ессекібо". Також він ухвалив указ щодо створення "зони комплексної оборони з трьома зонами комплексного розвитку". Крім цього диктатор сформував підрозділ PDVSA в Ессекібо.

Зверніть увагу! PDVSA – це державна нафтогазова компанія Венесуели, яка є монополістом у цій країні.

Капітан Алексіс Родрігес Кабельо став гауляйтером. Цього колишнього командувача армії Венесуели Мадуро призначив керувати окупаційною адміністрацією Ессекібо.

Венесуела, Гаяна та її регіон Ессекібо / Фото з Вікіпедії

Нагадаємо, що Мадуро провів у Венесуелі так званий "референдум". Згідно з його результатами 95% місцевих жителів нібито підтримали ідею щодо "приєднання" Ессекібо.

До слова, підконтрольні Мадуро пропагандистські ЗМІ назвали частину Гаяни "історичними землями" Венесуели. Це дуже нагадує кремлівські наративи щодо виправдання вторгнення Росії в Україну. Сама земля Ессекібо вважається багатим на нафту регіоном.

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