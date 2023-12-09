Ніколас Мадуро, який нещодавно анонсував анексію Гаяни, підписав 6 указів. Диктатор вже встиг оголосити Ессекібо (регіон сусідньої країни) "24 штатом" Венесуели.
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Що ще зробив Мадуро
Президент Венесуели створив "національну вищу комісію на захист Ессекібо". Також він ухвалив указ щодо створення "зони комплексної оборони з трьома зонами комплексного розвитку". Крім цього диктатор сформував підрозділ PDVSA в Ессекібо.
Капітан Алексіс Родрігес Кабельо став гауляйтером. Цього колишнього командувача армії Венесуели Мадуро призначив керувати окупаційною адміністрацією Ессекібо.
Венесуела, Гаяна та її регіон Ессекібо / Фото з Вікіпедії
Нагадаємо, що Мадуро провів у Венесуелі так званий "референдум". Згідно з його результатами 95% місцевих жителів нібито підтримали ідею щодо "приєднання" Ессекібо.
Що кажуть про ситуацію в Південній Америці
- Політолог Тарас Загородній нещодавно у розмові з 24 Каналом зауважив, що у територіальних претензій Венесуели до Гаяни може прослідкуватися слід Кремля. Це конфлікт напряму стосується США, адже Вашингтон розглядав Венесуелу як нафтовий резерв нафти, який може замінити Росію.
- Схожу думку висловив Михайло Подоляк. Радник глави Офісу Президента України нагадав, що Росія інвестує дуже багато грошей, щоб розпалювати світові конфлікти, бо вони є вигідними для країни-агресорки.
- Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко не виключив, що Венесуела проігнорує норми міжнародного права і все ж таки нападе на сусідню країну. Тоді Гаяну ніхто не зможе захистити, бо у США почалася передвиборча боротьба.