Про це 24 Каналу заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він підкреслив, що Росія інвестує дуже багато грошей, щоб розпалювати світові конфлікти.
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"Росія є глобальним деструктором, країною, яка інвестує багато грошей у те, щоб було багато місць, де починаються конфлікти. Це дуже важливо для неї. Бо тоді світ нестабільний, увага розпорошена по різних регіонах, а Росія може пропонувати будь-які конфігурації", – сказав посадовець.
Росія продовжить інвестувати у конфлікти
Михайло Подоляк зазначив, що Кремль продовжить вкладати кошти у розпалювання світових конфліктів. Зокрема, повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже майже два роки. За цей час країна-агресорка все більше працює над пропагандою.
Наприклад, якщо буде війна, яку почне Венесуела, Росія тут дуже швидко буде скликати Радбез ООН, щоб використати право вето та заблокувати будь-які претензії до Венесуели. У такий спосіб Росія зацікавлена у всіх конфліктах у будь-якому регіоні,
– пояснив він.
Росія буде робити все, щоб хаос у світі тривав та навіть масштабувався, а міжнародні правила не діяли. Тому потрібно пояснювати країнам-партнерам України, що країна-агресорка ніколи не відмовиться від своїх агресивних дій. Крім того, Кремль дуже хоче відвернути увагу світу від війни в Україні.
"Нам потрібно пояснювати, що якщо ми хочемо це все зупинити, то тоді треба прибирати ключове джерело цього всього – Росію", – наголосив радник голови ОПУ.
Подоляк про вплив Росії на світові конфлікти: дивіться відео
Конфлікт між Венесуелою та Гаяною: головне
- Венесуела може напасти на Гаяну через, як вони вважають, спірні території Ессекібо, які належать Гаяні. Там знайшли великі поклади корисних копалень.
- Відомо, що цей конфлікт триває вже понад сто років. Останнє його загострення відбулось у 2015 році, коли американська нафтова компанія ExxonMobil виявила нафтові родовища в Ессекібо.
- У неділю, 3 грудня, Венесуела провела референдум, який ініціював президент країни Ніколас Мадуро, щодо анексії території Ессекібо. 95% учасників референдуму підтримали територіальні претензії до Гаяни.