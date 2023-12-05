Про це 24 Каналу заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він підкреслив, що Росія інвестує дуже багато грошей, щоб розпалювати світові конфлікти.

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"Росія є глобальним деструктором, країною, яка інвестує багато грошей у те, щоб було багато місць, де починаються конфлікти. Це дуже важливо для неї. Бо тоді світ нестабільний, увага розпорошена по різних регіонах, а Росія може пропонувати будь-які конфігурації", – сказав посадовець.

Росія продовжить інвестувати у конфлікти

Михайло Подоляк зазначив, що Кремль продовжить вкладати кошти у розпалювання світових конфліктів. Зокрема, повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже майже два роки. За цей час країна-агресорка все більше працює над пропагандою.

Наприклад, якщо буде війна, яку почне Венесуела, Росія тут дуже швидко буде скликати Радбез ООН, щоб використати право вето та заблокувати будь-які претензії до Венесуели. У такий спосіб Росія зацікавлена у всіх конфліктах у будь-якому регіоні,

– пояснив він.

Росія буде робити все, щоб хаос у світі тривав та навіть масштабувався, а міжнародні правила не діяли. Тому потрібно пояснювати країнам-партнерам України, що країна-агресорка ніколи не відмовиться від своїх агресивних дій. Крім того, Кремль дуже хоче відвернути увагу світу від війни в Україні.

"Нам потрібно пояснювати, що якщо ми хочемо це все зупинити, то тоді треба прибирати ключове джерело цього всього – Росію", – наголосив радник голови ОПУ.

Подоляк про вплив Росії на світові конфлікти: дивіться відео

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