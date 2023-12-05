Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Россия инвестирует очень много денег, чтобы разжигать мировые конфликты.

Читайте также Венесуэла – в сфере российского влияния: спровоцирует ли Путин войну в Южной Америке

"Россия является глобальным деструктором, страной, которая инвестирует много денег в то, чтобы было много мест, где начинаются конфликты. Это очень важно для нее. Потому что мир нестабильный, внимание рассеяно по разным регионам, а Россия может предлагать любые конфигурации", – сказал чиновник.

Россия продолжит инвестировать в конфликты

Михаил Подоляк отметил, что Кремль продолжит вкладывать средства в разжигание мировых конфликтов. В частности, полномасштабное вторжение России в Украину длится почти два года. За это время страна-агрессор все больше работает над пропагандой.

Например, если будет война, которую начнет Венесуэла, Россия очень скоро будет созывать Совбез ООН, чтобы использовать право вето и заблокировать любые претензии к Венесуэле. Таким образом Россия заинтересована во всех конфликтах в любом регионе,

– объяснил он.

Россия будет делать все, чтобы хаос в мире продолжался и даже масштабировался, а международные правила не действовали. Поэтому нужно объяснять странам-партнерам Украины, что страна-агрессор никогда не откажется от своих агрессивных действий. Кроме того, Кремль очень хочет отвлечь мир от войны в Украине.

"Нам нужно объяснять, что если мы хотим это все остановить, то тогда нужно убирать ключевой источник этого всего – Россию", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Подоляк о влиянии России на мировые конфликты: смотрите видео

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной: главное