Николас Мадуро, недавно анонсировал аннексию Гайаны, подписал 6 указов. Диктатор уже успел объявить Эссекибо (регион соседней страны) "24 штатом" Венесуэлы.

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Что еще сделал Мадуро

Президент Венесуэлы создал "национальную высшую комиссию в защиту Эссекибо". Также он принял указ о создании "зоны комплексной обороны с тремя зонами комплексного развития". Помимо этого диктатор сформировал подразделение PDVSA в Эссекибо.

Обратите внимание! PDVSA – это государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, являющаяся монополистом в этой стране.

Капитан Алексис Родригес Кабельо стал гауляйтером. Этого бывшего командующего армией Венесуэлы Мадуро назначил руководить оккупационной администрацией Эссекибо.

Венесуэла, Гайана и ее регион Эссекибо / Фото из Википедии

Напомним, что Мадуро провел в Венесуэле так называемый "референдум". Согласно его результатам, 95% местных жителей якобы поддержали идею относительно "присоединения" Эссекибо.

К слову, подконтрольные Мадуро пропагандистские СМИ назвали часть Гайаны "историческими землями" Венесуэлы. Это очень напоминает кремлевские нарративы по поводу оправдания вторжения России в Украину. Сама земля Эссекибо считается богатым нефтью регионом.

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