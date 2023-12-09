Николас Мадуро, недавно анонсировал аннексию Гайаны, подписал 6 указов. Диктатор уже успел объявить Эссекибо (регион соседней страны) "24 штатом" Венесуэлы.
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Что еще сделал Мадуро
Президент Венесуэлы создал "национальную высшую комиссию в защиту Эссекибо". Также он принял указ о создании "зоны комплексной обороны с тремя зонами комплексного развития". Помимо этого диктатор сформировал подразделение PDVSA в Эссекибо.
Капитан Алексис Родригес Кабельо стал гауляйтером. Этого бывшего командующего армией Венесуэлы Мадуро назначил руководить оккупационной администрацией Эссекибо.
Венесуэла, Гайана и ее регион Эссекибо / Фото из Википедии
Напомним, что Мадуро провел в Венесуэле так называемый "референдум". Согласно его результатам, 95% местных жителей якобы поддержали идею относительно "присоединения" Эссекибо.
Что говорят о ситуации в Южной Америке
- Политолог Тарас Загородний недавно в разговоре с 24 Каналом отметил, что у территориальных претензий Венесуэлы к Гайане может проследиться след Кремля. Это конфликт напрямую касается США, ведь Вашингтон рассматривал Венесуэлу как нефтяной резерв нефти, который может заменить Россию.
- Похожее мнение высказал Михаил Подоляк. Советник главы Офиса Президента Украины напомнил, что Россия инвестирует очень много денег, чтобы разжигать мировые конфликты, потому что они выгодны для страны-агрессорки.
- Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко не исключил, что Венесуэла проигнорирует нормы международного права и все же нападет на соседнюю страну. Тогда Гайану никто не сможет защитить, потому что в США началась предвыборная борьба.