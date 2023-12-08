Об этом 24 Каналу рассказал дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко. Он отметил, что перспективы международной безопасности выглядят крайне туманно из-за обостренной политической борьбы в США и возможного прихода Дональда Трампа к власти.

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Кризис между Гайаной и Венесуэлой

Венесуэла и ее президент-узурпатор Николас Мадуро стремительно пошли на конфронтацию с соседской Гайаной. Диктаторский режим, дружественный к Путину, провел референдум по присоединению региона Эсекибо, богатого залежами нефти, и даже уже успел включить ее в свой состав.

Международное сообщество не поддерживает эти территориальные претензии Венесуэлы, о чем, например, заявил Энтони Блинкен. Однако, не исключено, что страна с диктатором во главе может проигнорировать нормы международного права.

К сожалению, Гайане никто не поможет. Соединенные Штаты втянулись в предвыборную борьбу, которая будет идти не на жизнь, а на смерть,

– отметил дипломат.

В своей борьбе за власть Дональд Трамп поставил партийные интересы выше американских национальных интересов. Поэтому он максимально противодействует планам Белого дома по поддержке союзников Соединенных Штатов в мире.

"Гегемония Соединенных Штатов лежит на плечах их союзников. И если их не поддерживать, этой гегемонии придет конец", – убежден Осипенко.

Насколько угрожает политический кризис в США для мира

Геополитическая ситуация в 2024 году может измениться в корне. Россия уже взяла курс на длительную войну, а вот в демократическом лагере скоро будут проходить выборы. Это касается не только президентских выборов в США, но и выборов в Европарламент.

Руслан Осипенко об усложнении геополитической ситуации: смотрите видео

Из-за этих выборов внешняя политика ключевых демократических игроков может существенно измениться. В частности, Дональд Трамп может полностью отказаться от поддержки американских союзников, провозгласив курс на изоляционизм.

"Если США "заберут" все средства (с международной безопасности – 24 Канал) на "подъем Америки", Трампу придется договариваться с диктаторами о том, чтобы они не трогали его страну. А если Америка начнет договариваться, а не доминировать, она превратится в региональное государство, зависимое от воли диктатур", – предостерег эксперт-международник.

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