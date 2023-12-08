Об этом 24 Каналу рассказал дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко. Он отметил, что перспективы международной безопасности выглядят крайне туманно из-за обостренной политической борьбы в США и возможного прихода Дональда Трампа к власти.
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Кризис между Гайаной и Венесуэлой
Венесуэла и ее президент-узурпатор Николас Мадуро стремительно пошли на конфронтацию с соседской Гайаной. Диктаторский режим, дружественный к Путину, провел референдум по присоединению региона Эсекибо, богатого залежами нефти, и даже уже успел включить ее в свой состав.
Международное сообщество не поддерживает эти территориальные претензии Венесуэлы, о чем, например, заявил Энтони Блинкен. Однако, не исключено, что страна с диктатором во главе может проигнорировать нормы международного права.
К сожалению, Гайане никто не поможет. Соединенные Штаты втянулись в предвыборную борьбу, которая будет идти не на жизнь, а на смерть,
– отметил дипломат.
В своей борьбе за власть Дональд Трамп поставил партийные интересы выше американских национальных интересов. Поэтому он максимально противодействует планам Белого дома по поддержке союзников Соединенных Штатов в мире.
"Гегемония Соединенных Штатов лежит на плечах их союзников. И если их не поддерживать, этой гегемонии придет конец", – убежден Осипенко.
Насколько угрожает политический кризис в США для мира
Геополитическая ситуация в 2024 году может измениться в корне. Россия уже взяла курс на длительную войну, а вот в демократическом лагере скоро будут проходить выборы. Это касается не только президентских выборов в США, но и выборов в Европарламент.
Руслан Осипенко об усложнении геополитической ситуации: смотрите видео
Из-за этих выборов внешняя политика ключевых демократических игроков может существенно измениться. В частности, Дональд Трамп может полностью отказаться от поддержки американских союзников, провозгласив курс на изоляционизм.
"Если США "заберут" все средства (с международной безопасности – 24 Канал) на "подъем Америки", Трампу придется договариваться с диктаторами о том, чтобы они не трогали его страну. А если Америка начнет договариваться, а не доминировать, она превратится в региональное государство, зависимое от воли диктатур", – предостерег эксперт-международник.
Какие еще события происходят в мире
- В Китае продолжаются непонятные политические перестановки, внедряемые Си Цзиньпином. Недавно стала известна судьба бывшего министра иностранных дел страны Цинь Гана: издание Politico сообщило, что он умер в военном госпитале. Вероятно, перед смертью он подвергся пыткам или покончил с собой.
- А вот Путин в конце года решил совершить еще один зарубежный визит, на этот раз – в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Среди тем переговоров – нефть и войны в Украине и Израиле. О результатах этих переговоров пока нет подробной информации.
- Также недавно война в Израиле усугубила опасность судоходства в Красном море, где к угрожающим действиям прибегают йеменские хуситы. Они уже успели захватить торговый корабль и обстрелять американский эсминец беспилотниками. Вашингтон пока не прибегает к решительному ответу, желая избежать эскалации.