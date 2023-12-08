Про це 24 Каналу розповів дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко. Він зауважив, що перспективи міжнародної безпеки виглядають вкрай туманно через загострену політичну боротьбу в США та можливий прихід Дональда Трампа до влади.

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Криза між Гаяною та Венесуелою

Венесуела та її президент-узурпатор Ніколас Мадуро стрімко пішли на конфронтацію з сусідської Гаяною. Диктаторський режим, що є дружнім до Путіна, провів референдум щодо приєднання регіону Есекібо, багатого на поклади нафти, і навіть вже встиг включити її у свій склад.

Міжнародна спільнота не підтримує ці територіальні претензії Венесуели, про що, приміром, заявив Ентоні Блінкен. Однак не виключено, що країна з диктатором на чолі може проігнорувати норми міжнародного права.

На жаль, Гаяні ніхто не допоможе. Сполучені Штати втягнулися в передвиборчу боротьбу, яка йтиме не на життя, а на смерть,

– зазначив дипломат.

У своїй боротьбі за владу Дональд Трамп поставив партійні інтереси вище американських національних інтересів. Через це він максимально протидіє планам Білого дому щодо підтримки союзників Сполучених Штатів у світі.

"Гегемонія Сполучених Штатів лежить на плечах їхніх союзників. І якщо їх не підтримувати, цій гегемонії настане кінець", – переконаний Осипенко.

Наскільки загрозлива політична криза у США для світу

Геополітична ситуація у 2024 році може докорінно змінитися. Росія вже взяла курс на довготривалу війну, а ось у демократичному таборі незабаром проходитимуть вибори. Це стосується не лише президентських виборів у США, а й виборів до Європарламенту.

Руслан Осипенко про ускладнення геополітичної ситуації: дивіться відео

Через ці вибори зовнішня політика ключових демократичних гравців може суттєво змінитися. Зокрема, Дональд Трамп може повністю відмовитись від підтримки американських союзників, проголосивши курс на ізоляціонізм.

"Якщо США "заберуть" всі кошти (з міжнародної безпеки – 24 Канал) на "піднесення Америки", Трампу доведеться домовлятися з диктаторами про те, щоб вони не чіпали його країну. А якщо Америка почне домовлятися, а не домінувати, вона перетвориться на регіональну державу, залежну від волі диктатур", – застеріг експерт-міжнародник.

Які ще події відбуваються у світі