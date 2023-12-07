Автори матеріалу припустили, що колишній очільник китайського міністерства міг померти від тортур або накласти на себе руки. Однак цю інформацію неможливо перевірити через непрозорість системи КНР.

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Цінь Ган міг померти в липні 2023 року

Журналісти Politico наголосили, що Цінь Ган відігравав вирішальну роль у нагляді за взаємовідносинами президента Сі Цзіньпіна з іноземними високопоставленими особами з 2014 по 2018 рік. Після короткого періоду перебування на посаді заступника міністра закордонних справ Цінь Ган у липні 2021 року був швидко призначений послом у Вашингтоні, а лише за 18 місяців він став міністром закордонних справ.

Однак 25 червня 2023 року Цінь Ган загадковим чином зник з поля зору після зустрічей у Пекіні з міністрами закордонних справ Шрі-Ланки та В'єтнаму, а також заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком.

Чутки про його зникнення спочатку оберталися навколо роману з репортеркою китайської телекомпанії Phoenix TV, на ім'я Фу Сяотян. Автори матеріалу наголосили, що, за неперевіреною інформацією, він з нею зачав дитину, яка є громадянином США.

З усім тим, інсайдери, які мають доступ до високопоставлених чиновників, розкрили, що справжня причина раптового зникнення Цінь Гана полягає в його участі в набагато серйознішому скандалі. Повідомляється, що в цьому скандалі фігурують міністр оборони та кілька генералів, які керували ракетними військами Китаю, відповідальними за програму ядерної зброї країни.

Примітно, що приблизно в той самий час, коли зник Цінь Ган, головнокомандувач ракетними військами Лі Ючао, його заступник Лю Гуанбінь і колишній заступник Чжан Чженьчжун також зникли безвісти. Усі вони були офіційно звільнені та замінені офіцерами Військово-морських і Військово-повітряних сил, що є надзвичайно рідкісним явищем, оскільки старші командири ракетних підрозділів зазвичай отримують підвищення по службі.

Після визнання чистки в ракетних військах Лі Шанфу, який був призначений міністром оборони Китаю президентом Сі Цзіньпіном у березні 2023 року, так само зник. Наприкінці жовтня було оголошено про його офіційне звільнення, що ще більше поглибило інтригу навколо цього скандалу.

Наостанок журналісти зазначили, що з огляду на непрозорість китайської системи неможливо остаточно підтвердити ці повідомлення. Китайський уряд також не коментує внутрішньої роботи Комуністичної партії. Припускається, що міністр міг померти у госпіталі для високопосадовців у Пекіні.

Раніше Цінь Ган зник після свого звільнення